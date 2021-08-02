日本緊急事態宣言擴至6都府縣

連續4天新增新冠確診病例破萬，為因應日趨嚴峻的疫情，當局宣布從8月2日起，緊急事態宣言從東京都與沖繩兩縣擴大至大坂府及首都圈3縣等共6地，至8月31日為止。此外，厚生勞動省還正在研議2022年為民眾接種第3劑疫苗，以防止變異株擴散。

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綜合日本媒體報導，日本全國1日新增1萬177人感染中共病毒，東京都則新增3058人確診，雖然與7月31日創紀錄的4058人相比確診人數降低了1000人，但和上個周日相比，增加了1295人。

東京都知事小池百合子1日表示，Delta變種病毒非常強大，呼籲民眾暑假期間在家與家人一同防疫，避免出門。針對東京奧運，小池百合子則表示，將確實進行“泡泡防疫”模式，目前確診的奧運相關人數有半數為日本國內人士，因此將比照海外人士標準，更加確實地推動防疫措施。

為防止疫情擴大，日本政府8月2日宣布將“緊急事態宣言”對象地區，即日起從原本實施的東京都與沖繩縣擴大至大坂府、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣，一共6都府縣。北海道、石川縣、兵庫縣、京都府與福岡縣等5道府縣，則實施緊急事態宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，均至8月31日為止。這些地區呼籲境內餐廳停售酒精飲料。

此外，日本官房長官加藤勝信在今日下午記者會上，還呼籲民眾於暑假期間不要返鄉和跨縣旅遊、移動等。

厚生勞動大臣田村憲久表示，傳染力較強的Delta變種病毒正在擴散，疫情狀況與過去不同，呼籲民眾克制從事傳染風險高的行為。

日本政府新冠防疫對策分科會會長尾身茂並指出，依據國外的分析，接種疫苗獲得的免疫力將在幾個月後減少，且仍會確診，因此接種疫苗也不能完全放心。為防止傳染力強的新冠變異株擴散，厚勞省今年7月與美國莫德納公司（Moderna）及日本代理的武田藥品工業公司簽約，追加購買5000萬劑莫德納疫苗，並與美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）協議，洽購2億劑疫苗，計畫為已接種2劑疫苗的民眾加強免疫力，追加接種第3劑疫苗。