日防相呼籲國際社會更加關注“台灣的生存”

據英國《金融時報》8月2日報導，日本防衛大臣岸信夫在接受該報採訪中呼籲國際社會更加關注“台灣的生存”。他指出，來自國際社會的強大壓力，攸關台灣未來是否會被軍事對抗所決定。

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日本內閣會議7月13日通過2021版《防衛白皮書》，首度明確指出，穩定台灣局勢對日本安全保障和國際社會穩定十分重要。報導提及中國大陸軍機近期以來反覆進入台海中線台灣一側等事例。岸信夫說，“我們看到中國採取各種行動來包圍台灣。”

岸信夫指出，日本發出的強烈信息是，只有在國際社會要求的情況下，台灣海峽的和平才能得到保證。他稱，“國際社會更需要更加關注台灣的生存，而不是中國與台灣之間發生的直接軍事衝突。”

岸信夫談到，東京不打算與台北建立直接軍事關係，因為他相信台灣有自衛能力，日本也無意改變與台灣的外交關係現狀。岸信夫說，“在保持現有框架的同時，我們希望通過各種倡議，或通過日本和美國之間的意見交流來達成相互理解。”

儘管海峽兩岸的軍力差距每年都在擴大，岸信夫表示，相信台方有能力保衛自己。他說，台灣正在將其“非對稱軍事能力”納入一個“多層次的防禦系統”。

此外，作為日本推動國際社會更加關注這一問題的一部分，岸信夫說，日方歡迎歐洲國家在印太地區發揮更大的作用，包括英國“伊麗莎白女王”號航母打擊群即將進行的訪問。

岸信夫說，“很多國家都對我們建立一個自由和開放的印度洋-太平洋的想法表示同情。通過展示他們在該地區的存在，我們可以一起發出一個關於地區和平與穩定的強烈信息。”

《金融時報》6月初曾獨家報導，針對台海兩岸可能爆發衝突的情況，美日兩國已提高警覺，兩國軍方以海上救難為由，在南中國海舉行聯合軍演，雙方也在釣魚島附近海域舉行軍演，有助於因應台海海峽若出現危機。