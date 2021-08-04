歐盟成為太平洋共同體首個常駐觀察員

歐盟對外行動署8月4日通過聲明宣布，歐盟1日成為了太平洋共同體（the Pacific Community）首個常駐觀察員。歐盟表示，這一重要步驟將支持歐盟與太平洋地區夥伴關係的進一步發展，該地區是世界上日益重要的一部分。

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1947年2月6日，當時在太平洋島國地區有屬地和託管地的美國、英國、法國、澳大利亞、新西蘭和荷蘭6國政府簽署了《堪培拉協議》，宣布成立南太平洋委員會（South Pacific Commission-SPC）。1998年更名為太平洋共同體。太平洋共同體至今共有26個成員國，宗旨是促進南太平洋各國（地區）的經濟發展、社會福利和進步。與其他國際組織合作，向南太平洋島國提供經濟技術援助。

歐盟對外行動署通過聲明表示，“這一重要步驟將支持歐盟與太平洋地區夥伴關係的進一步發展，該地區是世界上日益重要的一部分。它將有助於抓住新的歐洲印度洋-太平洋合作戰略所提供的機會，根據新的全球歐洲文書，歐盟與非洲、加勒比和太平洋國家之間的未來協議及其太平洋議定書。這也是在歐盟及其成員國正在敲定藍綠聯盟，並確定2021-2027年財政周期歐盟在太平洋地區合作的優先事項的時刻。”

聲明指，“太平洋共同體是歐盟在太平洋地區的主要區域執行夥伴，自2007年以來負責歐盟財政項目組合，總額達2.44億歐元，特別是在氣候變化、可持續發展、復原力、海洋、健康、性別和人類發展領域。”此前，歐盟外長理事會4月19日發布了《歐盟印太合作戰略報告》，詳細闡述歐盟參與印太地區事務的背景、考量、路徑及願景，突出強調強化印太地區務實合作和影響力擴張。