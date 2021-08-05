印度自製航母下水試航

印度首艘國造航空母艦維克蘭特號（INS Vikrant）4日展開海試，該航母長262公尺，連同印度在2004年採購蘇聯制“高希柯夫海軍上將號”（Admiral Gorshkov ）、而後改裝的維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）航艦，成為印度擁有的第2艘航艦。印度海軍透露，海軍正在向政府要求興建第3艘航空母艦。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，印度首艘國造航艦維克蘭特號展開海試。法新社消息說，維克蘭特號4日在南部克勒拉省（Kerala）外海展開海試，將成為印度第2艘投入使用的航空母艦。

印度海軍表示，印度現在“加入特定國家行列，有能力打造本土設計與製造的航空母艦”，這也是印度政府努力推動 “印度製造”的實際證明。長262公尺的維克蘭特號，加入了印度在2004年採購蘇聯制“高希柯夫海軍上將號”（Admiral Gorshkov ）、而後改裝的維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）航艦，成為印度擁有的第2艘航艦。

印度海軍同時表示，正在本土建造44艘船艦與潛艦。海軍也正在向政府要求興建第3艘航艦。

該報道說，中國目前正在建造第3艘航艦。

印度海軍2日表示，已派遣4艘船艦前往東南亞、南海與西太平洋，參與越南、菲律賓、印尼、日本、澳洲與美國舉行的為期2個月聯合軍演。該報道稱，印度首艘國造航空母艦維克蘭特號（INS Vikrant）4日展開海試，印度並派遣艦隊與美國等盟友展開聯合軍演。面對日益擴大的中國勢力，印度也努力展現海上武力。