日本將在沖繩縣石垣島部署導彈部隊

據《讀賣新聞》8月2日報導，日本防衛省已決定在2022財年底前，將陸上自衛隊的一支導彈部隊部署到沖繩縣石垣島，預計規模為500至600人。此舉將使日本自衛隊在琉球群島（南西諸島）部署的導彈部隊總數達到四個，包括沖繩本島上的部隊。

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報導指，該導彈部隊新的駐點將包括一個操作地對艦和地對空導彈的單位，以及一個對武裝襲擊和大規模災難提供第一時間反應的安全單位。相關費用將被列入下一財政年度的預算申請中。新的駐軍將駐紮在石垣島上的一個閑置高爾夫球場上，遠離市區，並將建造包括一個軍事建築、彈藥庫和訓練場等設施。

即將部署反艦和防空導彈的石垣島距離台灣約270公里，也將是日本在全長1200公里的琉球群島中部署導彈的第4個島嶼。其他3個部署了導彈的島嶼分別為鹿兒島縣奄美大島、沖繩本島和宮古島，位於通往菲律賓的“第一島鏈”上。

報導指，中國軍方多年來一直在打造“反介入/區拒止”戰略（A2AD），以防止美軍在台海衝突時馳援台灣。但是日本強化在西南諸島的導彈部署，也可以對中國海軍在“第一島鏈”內實施“反介入/區域拒止”戰略進行反制，大大增加美軍干預台海衝突的能力。

據悉，石垣市居民中存在反對駐軍的聲音，這也是此前一次當地市長選舉中出現的爭議問題，但支持駐軍的現任市長中山義隆獲勝。該市隨後正式宣布接受自衛隊部署。

另據共同社報導，日本防衛大臣岸信夫在3日的記者會上，就運用以電磁波干擾對方通信和雷達的車載型網絡電子戰系統（NEWS）的陸上自衛隊“電子戰部隊”透露稱，正在探討2023年度前後在沖繩縣與那國島的陸自與那國駐地部署。

報導指，此舉考慮到應對在琉球群島附近加強活動的中國。有關向沖繩縣石垣島部署陸自地對空和地對艦導彈部隊、警備部隊的計畫，岸信夫稱力爭最晚2023年度實現部署。