澳大利亞擬年底前修訂出台澳版馬格尼茨基法

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）8月5日通過聲明證實，澳洲政府將在年底前修訂類似於美國《全球馬格尼茨基人權問責法》澳洲版本的法案。據悉，這一動議得到了澳大利亞聯邦議會兩個主要政黨的支持。

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佩恩在聲明中寫道，“澳洲政府將改革澳大利亞的自主制裁法律並使之現代化，以便能夠對國際關注的惡劣行為的實施者進行有針對性的金融制裁和旅行禁令。”她說，“這一改革將擴大澳大利亞目前基於國家的自主制裁框架，以明確可適用制裁的行為主題，如大規模毀滅性武器的擴散、嚴重侵犯人權、惡意網絡活動和嚴重腐敗。”她續指，“一旦確定了行為類型，澳大利亞將有能力對被確定為參與此類應受制裁行為的個人和實體實施有針對性的金融制裁和旅行禁令，無論其發生在何處，而無需建立基於國家的具體制度。”

佩恩說，“這些改革是作為澳大利亞政府對聯邦議會外交、國防和貿易委員會2020年12月發表的報告《犯罪、腐敗和有罪不罰：澳大利亞應該加入全球馬格尼茨基運動嗎？》回應的一部分進行，今天已經提交。”她說，“我於2019年12月將這一調查提交給委員會，並感謝委員會成員對這一重要問題的合作、跨黨派的方法和承諾。”佩恩透露稱，澳洲政府計畫在今年年底前對《2011年自主制裁法》提出修正案，“以實現這些重要的改革”。

據《世紀報》報導，由總理莫里森（Scott Morrison）領導的澳洲政府一直面臨著壓力，要求其概述基於美國《全球馬格尼茨基人權問責法》的新制裁法律計畫，工黨籍參議員基欽（Kimberley Kitching）本周提出了一項相應法案。去年12月，澳大利亞聯邦議會的一項兩黨調查建議當局頒布澳洲版該法律，此後莫里森政府一直在對此進行研究。

周四的回應中，莫里森政府拒絕了議會調查先前提出的建議，即建立一個獨立的機構來建議對哪些人進行制裁，並表示這一決定應該由外交部長單獨作出決定。此外，其還拒絕了另一項建議，即澳洲政府應建立一份考慮制裁的人員“觀察名單"。當局對此解釋說，“為了實現澳大利亞制裁的目標並使其影響最大化，至關重要的是，制裁的潛在對象不能提前收到通知。”

澳自由黨籍參議員帕特森（James Paterson）多年來也一直在推動這些立法。他說，此舉將“直接針對那些侵犯人權、威脅我國國家安全或從事腐敗行為的人”。他說，“這將有助於維護人權，保護澳大利亞免受那些想把不義之財藏在海外的人的影響。”基欽就這一消息亦指，“這一宣布將在那些侵犯人權和大規模腐敗的人面前關閉另一扇門”。她說，“這有助於確保他們為國際社會所唾棄，並為我們的價值觀畫出一條界線。”