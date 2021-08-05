美印太司令：美國衰落的說法沒有事實依據

美國印太司令部司令約翰∙阿奎利諾（John C. Aquilino）8月4日在出席活動時表示，美軍在印太地區的重要任務是確保整個地區的和平與繁榮，並稱“我們必須確保台灣的現狀保持不變”。他強調，“美國仍然擁有世界上最強大的軍隊，所謂美國衰落的說法沒有事實依據。”

廣告 繼續瀏覽後續

阿奎利諾當天出席了阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），並以“來自美國印太司令部的觀點”為題作出了發言。阿奎利諾說，“我們當然關切地看待我們所看到的來自北京的許多行動。”他稱，“我認為我最關注的當然不是那些說出的話，而是我們所看到的行動。”阿奎利諾說，例如，中國在香港的行動令人擔憂，其違背了1997年與英國政府達成的《中英聯合聲明》中保證香港自治的承諾。

阿奎利諾稱，“這些行動與北京方面關於遵守現有協議的言論完全脫節。”他說，“如果你看一下印度的邊境，我們也看到了類似的行動；我們對此表示關切。如果你看一下與新疆維吾爾人有關的行動，以及對我們所相信的--尊嚴、尊重和人權--的侵犯，我們對這些行動表示關切。”他續指，美國印太司令部同樣對北京在南中國海的主權聲索加以關切。

阿奎利諾稱，這些主張干擾了該地區所有國家的福祉和繁榮。他稱，“我們關切地看待（中國）對整個南中國海的非法主張--直接和消極地影響到該地區所有國家的生計，無論是捕魚還是獲取自然資源。”他補充說，“這些事情使我相信，我們必須現在就執行一體化威懾，而且要有緊迫感。”

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)此前曾表示，“一體化威懾意味着使用我們工具箱中的每一個軍事和非軍事工具，與我們的盟友和夥伴步調一致。一體化威懾是指利用現有的能力，建立新的能力，並以新的和網絡化的方式部署這些能力；所有這些都是針對一個地區的安全形勢，並與我們的朋友建立日益密切的夥伴關係。”

阿奎利諾說，有10個國家與南海相鄰，還有許多國家依靠南海與所有這些國家進行貿易。他指出，所有國家的繁榮都取決於繼續自由進入那裡的水域。阿奎利諾說，大約有三分之一的液態天然氣和四分之一的全球貿易通過南海，周邊國家也依賴該海域的資源，如漁業。他說，“這對所有國家都至關重要；對整個南中國海的非法主張威脅着所有這一切。當我們談論南中國海時，理解其重要性是至關重要的”。

阿奎利諾說，美國部分地通過印太司令部與該地區的盟友和夥伴合作，以減輕南海的緊張局勢。他稱，“我們花了很多時間與我們的盟友和夥伴合作，以確保基於規則的國際秩序得到維護，非法的主張不會不受挑戰。但中方最近剛剛單方面重新命名了該地區的80個地理特徵，並提出了相應的固有要求。這與該地區所有國家所期望的、所相信的，以及他們維持繁榮所需要的東西背道而馳。”

阿奎利諾說，美國在太平洋地區開展活動至今已超過80年，並將繼續這樣做，包括為了維護商定的基於規則的國際秩序，美國和所有太平洋國家都依賴這種秩序來確保繁榮。他說，”這種試圖重述什麼修正主義歷史觀的主張，正好與那些具有共同價值觀的國家所相信的一切背道而馳。我們將在這裡運作，確保所有人的航行自由得到維護，我們將維護（該地區）共同繁榮的穩定與和平。”

就台灣問題，阿奎利諾表示，“我們與台灣的接觸是為了確保他們能夠自衛。”他補充說，“我們在這裡是為了確保整個地區的和平與繁榮，我們必須確保台灣的現狀保持不變”。阿奎利諾說，“台灣是習主席（政治）遺產的一個重要部分，他已經表達了這一點。但中國在香港、印度、新疆和南中國海的行動比言論更令人擔憂。”

當被問到如何評估美國在發生危機時保衛台灣的能力，阿奎利諾強調說，“美國仍然擁有世界上最強大的軍隊，所謂美國衰落的說法沒有事實依據”。另就美日印澳共同參加的四方安全對話機制（Quad），他表示，四國集團是 “以具有共同價值觀的國家為基礎”，是對主權、法治、海洋自由、人權等有深刻信念的國家組成。他對四方安全對話機制最近的聯合軍事演習感到“鼓舞”。

阿奎利諾談到，希望在新冠疫情結束之後，美國將能夠參加環太平洋軍事演習，這是世界上最大的海上軍事演習。他表示，其本人“非常支持額外的多邊活動”。