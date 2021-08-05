英國與東盟建立對話夥伴關係 英外相：標誌向印太傾斜

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）8月5日簽署協議，宣布英國成為了過去25年來東盟第一個新的對話夥伴。他稱，英國期待着與東盟國家擴大貿易，深化安全合作，並成為印太地區更強大的良善力量。

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據英國外交部介紹，自從英方在2020年6月提交希望成為東盟對話夥伴的申請以來，拉布已經出席了兩次英國-東盟部長級會議，並在今年5月的七國集團外交與發展部長會議上接待了東盟主席國代表。拉布周四參加了與東盟各國外長舉行的虛擬簽約儀式，他們歡迎英國成為東盟的對話夥伴。拉布說，“我很高興英國今天正式成為東盟集團的對話夥伴，作為25年來的第一個新國家。”他續指，“這是英國向印太地區傾斜的一個裡程碑式的時刻。我們與東盟更緊密的關係將有助於創造綠色就業機會，加強我們的安全合作，促進技術和科學夥伴關係，並維護國際法的關鍵支柱，如《聯合國海洋法公約》。”

英國外交部指出，“東盟是一個由印太地區十個成員國組成的有影響力的集團。通過成為對話夥伴，英國將正式與該集團建立關係--包括參加年度外交和經濟部長會議以及其他部長級會議。”其續指，“對話夥伴地位使英國處於印太地區的中心。英國將與東盟及其成員合作應對關鍵的共同挑戰，如海上安全和跨國犯罪，通過貿易促進我們的經濟，並加強我們在新冠疫情和氣候變化等問題上的合作。”

據悉，東盟的GDP總量為3.2萬億美元。在截至2021年第一季度末的四個季度中，英國和東盟之間的貿易總額達到323億英鎊。英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)亦指，“這是一個好消息，表明全球英國戰略在行動，作為一個獨立的貿易國家在世界各地建立更強大的關係。”她說，“隨着《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的加入以及與新加坡和越南等國家的交易，這將有助於為英國企業在這個擁有超過6.5億人口的高增長地區釋放機會，使他們能夠在英國各地擴張並創造就業機會。”

英國外交部稱，這一消息的宣布正值英國在印太地區的防務和安全合作不斷增長之際，由“伊麗莎白女王”號航母領銜的英國航母打擊群正在該地區航行，並與一系列東盟夥伴完成了一系列接觸，並計畫在秋季進行進一步互動。今年6月，英國正式宣布開啟就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》與11國成員展開談判。該協定取消了成員之間95%的關稅，其現有的成員包括：日本、加拿大、澳洲、越南、新西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、文萊、智利和馬來西亞。其中，新加坡、越南、馬來西亞和文萊同樣也是東盟成員國。