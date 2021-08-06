美國務卿與韓日外長通話 關注印太地區和平與繁榮

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月5日和6日相繼與韓國外交部長鄭義溶及日本外務大臣茂木敏充進行了通話。布林肯在通話中分彆強調了韓美同盟關係和日美同盟關係在促進和平、繁榮的印太地區的重要性。

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美國國務院通過聲明介紹稱，布林肯在與鄭義溶的通話中強調了美韓聯盟對促進印太地區和全世界的安全和繁榮的重要性。美方聲明稱，“國務卿和外長重申了他們對朝鮮半島完全無核化和建立永久和平的承諾，國務卿確認美國支持朝韓之間的對話和接觸。國務卿和外長還討論了朝鮮最近的事態發展，並同意探討朝鮮半島的人道主義倡議。”據韓聯社報導，這是自韓朝上月26日恢復通信聯絡渠道後韓美外長首次通電話。雙方在通話中商定，韓美今後將為推動韓半島實現完全無核化和永久和平取得實質性進展，繼續傾注外交努力。

韓國外交部的聲明提及，“鄭外長和布林肯國務卿都認為今年5月舉行的韓美峰會有助於韓美聯盟發展成為一個強大、全面和互利的聯盟，並讚賞兩國不斷進行密切的高級別交流和磋商，以全面落實後續措施。”聲明指，雙方讚賞地注意到韓美在各種場合進行的密切溝通，包括布林肯3月對首爾的訪問、5月的韓美峰會和七國集團外長會議，並同意繼續進行戰略溝通，以進一步推動聯盟並在朝鮮半島問題上取得進展。

就美日外長的會談，美方聲明表示，“布林肯國務卿和茂木敏充外相重申美日聯盟是印太和全球和平、安全和繁榮的基石。國務卿和外相討論了加強合作以應對21世紀的緊迫挑戰，包括氣候危機。布林肯國務卿還感謝茂木外相對日本舉辦安全和有保障的奧運會和殘奧會的承諾。”日本外務省指，“兩位外長重申了他們的承諾，即共同致力於加強美日聯盟和實現一個 ‘自由和開放的印度洋-太平洋’。他們還根據本周與東盟有關的一系列外長會議，就地區局勢交換了意見。”

另據《產經新聞》報導，日本新任國家安全保障局局長秋葉剛男將從7日開始訪問美國，為期四天。屆時他將與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）舉行會談。據悉，這將是秋葉剛男自7月上任以來首次訪問外國。報導指，他們將討論諸如加強日美聯盟和合作解決朝鮮綁架日本人等問題。日本官方周五介紹稱，會議期間，雙方還將討論如何合作實現 “自由和開放的印度洋-太平洋”願景、經濟安全等問題。雙方認為在新冠危機之際，他們同意需要儘快舉行面對面的會談。