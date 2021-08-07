中印兩軍在拉達克東部高格拉哨所脫離接觸

據《印度斯坦時報》等印度媒體報導，印度陸軍周五宣布，印度陸軍和中國人民解放軍已經從有爭議的實際控制線（LAC）上的摩擦點之一高格拉哨所（Gogra Post ，又稱巡邏點-17A）撤回了雙方的前沿部署部隊。兩軍上周舉行的第十二輪軍長級會談後取得了突破。

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報導指，8月4日至5日進行的第二輪脫離接觸，是在第九輪軍長級會談後，兩軍於今年2月中旬將各自前線部隊和武器裝備從班公措地區撤出後近6個月進行的。

印度軍方在一份聲明中表示，“根據（7月31日第12輪軍長級會談期間達成的）協議，雙方已經以分階段、協調和核查的方式停止了在該地區（PP-17A）的前沿部署。雙方的部隊現在都在各自的永久基地。”

印方聲明稱，“作為脫離接觸進程的一部分，雙方軍隊已經拆除了他們建立的臨時建築以及盟軍的基礎設施，這些行動得到了雙方的核實。雙方已將該地區的地貌恢復到對峙前時期（2020年4月）”。

印方聲明稱，“這項協議確保了雙方將嚴格遵守和尊重這一領域的實際控制線，並確保不會單方面改變現狀。由此，一個更加敏感的對峙領域得到了解決”。聲明說，“雙方都表示致力於推進談判，並解決西段實際控制線沿線地區的剩餘問題。”

此前，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行了第十二輪軍長級會談。聲明表示，“在談判對話解決問題期間，雙方同意繼續作出有效努力，確保中印邊界西段實控線地區局勢穩定，共同維護和平與安寧。”