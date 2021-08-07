布林肯在東盟地區論壇上關注中國核武庫擴充

自華盛頓方面消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月6日出席了第28屆東盟地區論壇（ARF）視頻外長會。他在發言中向與會的各國外長、東盟秘書長和歐盟外交高級代表強調了民主、透明度和問責制在印太地區的重要性。

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東盟地區論壇目前共有27個成員：文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、中國、日本、韓國、朝鮮、蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、俄羅斯、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞、東帝汶和歐盟。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）通過聲明介紹稱，“布林肯國務卿強調了民主、透明度和問責制在印太地區的重要性。他概述了美國為應對新冠疫情所做的努力，包括向全球疫苗免疫聯盟（Gavi）提供超過5億個安全有效的疫苗劑量供‘新冠疫苗獲取機制’ （COVAX）分發，以及從美國供應的8000萬支疫苗用於幫助有需要的國家，包括為印太地區提供2300萬支疫苗”。

普萊斯說，“布林肯國務卿強調，新冠病毒大流行帶來的社會影響對婦女和女孩產生了獨特的影響，並表示支持對該大流行病採取促進性別平等的方法”。聲明稱，“布林肯國務卿呼籲中華人民共和國遵守其在國際海洋法下的義務，停止其在南中國海的挑釁行為。他對西藏、香港和新疆正在發生的侵犯人權行為表示嚴重關切。”

聲明稱，“國務卿還對中國核武庫的快速增長深切關注，這凸顯了北京如何急劇偏離其幾十年來基於最低威懾的核戰略。隨後，布林肯部長與其他國家一起呼籲實現朝鮮半島的完全無核化”。布林肯還敦促所有東盟地區論壇成員國向緬甸軍政府施壓，要求其結束暴力並支持緬甸人民努力恢復民主治理。