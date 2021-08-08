美使館要求公民立即離開阿富汗 法使館關閉簽證服務

美國駐阿富汗大使館8月7日發表聲明，敦促美國公民立即使用現有的商業航班選擇離開阿富汗。聲明指，鑒於安全狀況和人員減少，大使館協助在阿富汗的美國公民的能力極其有限，甚至在首都喀布爾也是如此。英國駐阿富汗大使館也已宣布了類似的決定。英方使館的一名發言人說，“我們一直都明確表示，安全局勢很不確定。”

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由於最近幾周塔利班和阿富汗政府軍之間的戰鬥和恐怖主義行動的增加導致安全局勢惡化，法國也再次敦促仍在阿富汗的法國公民作出一切必要安排，利用現有的國際商業航空線路儘快離開該國。法國駐阿富汗大使的簽證服務已向公眾關閉。

阿富汗政府媒體與信息中心主任達瓦·汗·邁那帕爾（Daua Khan Menapal）6日在首都喀布爾遇襲身亡。塔利班同一天表示對襲擊負責。阿富汗內政部證實，武裝人員周五在喀布爾街頭開槍射擊邁那帕爾所乘車輛。

阿富汗代理防長比斯米拉·穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi）3日晚躲過一場襲擊。那場槍擊和炸彈襲擊中，8人喪生，另有20人受傷。塔利班次日宣稱將對阿富汗政府高級官員發動更多的襲擊，以報復阿富汗政府軍和美軍對塔利班的空襲。