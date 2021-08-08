輕台盧碧撲台台灣高鐵邊坡滑落南北交通大動脈中斷

盧碧颱風的中心，前天沿着大陸東南沿海往東北方前進，從廣東進入福建後，突然在泉州轉向撲向台灣，昨天在新竹登陸。雖然當時颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，但這個熱帶低壓帶來的豪雨，卻在台灣中南部地區造成災害。

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時速300公里的台灣高鐵，因嚴重的邊坡土石滑落，苗栗到台中之間雙向停駛，台灣南北交通大動脈中斷，不得不靠客運展開大規模接駁。這是台灣高鐵營運十四年來遭遇最嚴重的邊坡土石滑落事故。

台灣高鐵縱貫全台，設計時速350公里，營運時速最高300公里，高鐵沿線都設有「災害告警系統」(DWS)，昨天上午8點07分，在苗栗通霄路段測到「入侵告警」的訊號，高鐵立刻成立緊急應變中心，分析是大雨導致邊坡滑動，土石入侵，起先還維持單線通車，但崩塌範圍持續擴大，可能危害到列車的安全，因此從中午12點起，苗栗到台中之間雙線停駛，並立即展開搶修。

這次土石入侵高鐵路線，影響範圍幾乎是全天的八十列列車，旅客叫苦連天，交通單位緊急調動九十輛巴士在苗栗和台中兩站展開大規模接駁，旅客行程至少延誤兩小時以上。到今天記者截稿為止，苗栗到台中之間，雙線仍未搶通，仍只能維持單線雙向行駛。路線和高鐵大致平行的台鐵緊急加開對號列車，在苗栗和台中之間增加停靠站，以緩和父親節的旅客壓力。

鐵道專家昨天對台灣高鐵的應變都表示肯定，但也建議後續必須做邊坡大體檢，及早因應極端氣候所導致的行車事故。

另外高雄市昨天24小時累積雨量超過630毫米，桃園區造價兩億元新台幣，啟用僅四年的「明霸克露橋」瞬間被洪水泥流衝垮，所幸當時沒有人車在橋上。斷橋造成山區三個原住民部落與外界隔絕，救災單位今天起動用直升機載運物資進入災區空投救援。彰化縣伸港鄉、南投縣信義鄉、仁愛鄉也都發生道路崩壞和土石流。全台共撤離四千多人，高雄市長陳其邁向總統蔡英文請求國軍支持兵力救災。

台灣中央氣象局統計，昨天十二小時之內，全台各地累積總降水量超過39億立方米，相當於17座德基水庫的蓄水量。

這個熱帶低壓通過台灣之後，今天再度增強為輕度颱風盧碧，朝向日本移動中。