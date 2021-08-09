日本辛苦成功舉辦奧運會 菅義偉民意卻跌慘

日本首相菅義偉今天在長崎市召開記者會，就8日閉幕的東京奧運會表示“作為東道國盡到了責任。想感謝國民”。就連下屆2024年巴黎奧運會組委會主席埃斯坦蓋也東京奧運會成功讚揚說，“大概沒有哪個城市為舉辦而做了這麼多工作。”並對東京籌備工作之艱難表示慰問，還建議“給適應力發金牌”。不過日本民調沒有力挺首相菅義偉，他的支持率創就任以來最低紀錄。

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日本盡到舉辦奧運責任但代價巨大。日本首相菅義偉今天也承認，“作為東道國盡到了責任。想感謝國民”。

據共同社今天報道稱，在與看不到終結的新冠疫情作鬥爭的形勢下，超過200個國家和地區的1.1萬名運動員彙聚一堂。時隔57年再次在東京舉辦的奧運會是歷史上首個延期一年並採用無觀眾的“空場”形式的大會，在17天會期中經受了考驗。日本實現了在新冠疫情下舉行大規模賽事這一空前艱難的工作，盡到了8年前決定舉辦起一直背負的責任。在此期間，日本國內疫情急劇擴大，如今也並非可以盡情送上祝福的狀況。在強烈批評聲中強行舉辦奧運會，伴隨着眾多代價和痛苦。

“大概沒有哪個城市為舉辦而做了這麼多工作。”下屆2024年巴黎奧運會組委會主席埃斯坦蓋對東京籌備工作之艱難表示慰問，建議“給適應力發金牌”。去年3月決定因新冠疫情延期後，比賽場館確保和預算計畫進行了調整。規模空前的防疫措施無疑是摸索前行。負責實際工作的東京奧組委奧運舉辦統管中村英正表示，即便在現代奧運100年以上的歷史中，也是“運營最艱難的一屆”。

開幕前，許多國民半信半疑。然而即便遭遇逆風，相關人士仍然懷着信念。“1980年莫斯科奧運會受到西方各國的抵制，不參賽的運動員十分悲傷。東京奧運會若取消，這一次將讓全世界的運動員流淚。”奧組委幹部談及了使命感。

另一方面，新冠疫情讓舉辦奧運會本身成了目的，這也是事實。大部分場館採用空場形式，與日本前首相安倍晉三提出的“完全的形式”相距甚遠。仰望空蕩蕩看台的奧組委相關人士稱“差點流眼淚”。

參加者因防疫措施被要求遵守嚴格的行動限制，東京街頭未見慶典的熱鬧氣氛。經濟效應以及向世界宣傳日本文化的機會也很少。運營現場有人嘆息“遺憾之事堆積如山”。

共同社說，圍繞奧運會，日本社會也持續動搖。社交網站（SNS）上意見如潮，男女平等進展落後、政治干預等各種問題如同社會的縮影一般湧出。奧組委的年輕職員指出：“本屆奧運會讓日本社會的積弊暴露了出來。若能成為日本人重新審視自我的契機，那麼在日本舉辦或許多少有了意義。”這場盛夏的盛典在提出對未來的教訓之後落下了帷幕。

奧運會落幕，日本首相菅義偉的支持率創就任以來最低紀錄。據路透社今天引述周一公布的調查顯示，日本首相菅義偉的支持率自他上任以來首次下滑至30%以下，這表明在新冠疫情反彈的情況下，東京奧運會未能提升他的支持率。

朝日新聞進行的民調顯示，大約三分之一的人不贊成舉辦周日閉幕的東京奧運會，60%的人表示不希望菅義偉繼續擔任首相。這使他的執政黨在今年晚些時候舉行的大選中前景黯淡。

在周末進行的民意調查中，菅義偉的支持率下滑至28%，是他去年9月擔任首相以來的最低值。

在接受調查的人中，56%的人回答說舉辦東京奧運會是好事，而32%的人認為這是一個壞主意。

據路透社說，日本的疫苗接種工作進展緩慢，損害了菅義偉的聲望。Delta變異毒株的迅速傳播導致新的感染病例激增，使奧運會相形見絀。日本總感染病例周五突破了100萬大關。