塔利班要全部拿下阿富汗 美國尋求談判停火

阿富汗武裝組織塔利班對阿富汗北部發動閃電戰後，今天已控制6座省會。美國國務院對此表示，美國阿富汗問題談判代表哈里札德，本周在卡塔爾首都的會談中，將敦促塔利班停止他們的軍事攻擊。不過，觀察認為塔利班明確佔領全國戰略，美國的影響可能弱不禁風。

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據法新社今天報道說，武裝組織塔利班（Taliban）對阿富汗北部發動閃電戰後，今天已控制6座省會，迫使成千上萬民眾逃離家園，前往相對安全的喀布爾（Kabul）及其他城市。

隨着阿富汗境內戰事升高，成千上萬民眾被迫遷徙。許多家庭逃離塔利班新佔領的城市，描述落入叛亂分子手中遭到如何殘酷對待。

民眾拉希馬（Rahima）逃離家園後，目前與數百個家庭在首都喀布爾一處公園搭棚露宿。他表示：「塔利班正在打人搶劫。」拉希馬還說：「如果某家人有年輕女子或寡婦，他們（塔利班）會把她們強行帶走。我們逃離以保護自身名譽。」民眾法瑞德（Farid）則說：「我們非常疲憊。」法瑞德從北部昆都茲市（Kunduz）撤離，不願進一步揭露姓名。

昆都茲市在上周末被塔利班佔領，當地居民說，市中心商家已開始重新營業，因為叛亂分子將注意力集中在撤退到機場的政府軍身上。

店主哈比布拉（Habibullah）表示：「人們的商店及生意開始營業，但你仍可看到他們眼中的恐懼。」

另一名住在機場附近的居民則說，激烈戰鬥已持續數日。居民哈西布（Haseeb）說：「塔利班躲在該地區民眾家中，政府軍對他們展開轟炸。」

塔利班近期頻頻展開攻勢，接連攻下阿富汗多個省會，美國國務院周一對此表示，美國阿富汗問題談判代表哈里札德，本周在卡塔爾首都多哈的會談中，「將敦促塔利班停止他們的軍事攻擊」。美國國務院在聲明中還說「哈里札德（Zalmay Khalilzad）將在多哈協助確立國際間因應阿富汗局勢迅速惡化的共同應對之道。」

因阿富汗長年內部衝突引發的戰事自5月以來急遽升溫，當時以美國為首的聯軍展開撤軍，最後階段撤軍將於本月底前完成。

據美國的聲明說：「塔利班（Taliban）加快軍事作戰節奏，導致平民在雙方武裝衝突中傷亡，並出現所謂違反人權的暴行，引發人們高度關切。和平談判是終結戰亂唯一的道路。」

由於政府軍擋不住塔利班攻勢，阿富汗數個都會接連淪陷；塔利班在周末勢如破竹的攻勢，已奪下6個阿富汗省會。

塔利班表示，他們正往北部最大城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）挺進，喀布爾政府若不想整個阿富汗北部易幟，馬薩里沙利夫就丟不得。

隨着美國即將完全自阿富汗撤軍，前美國駐阿富汗大使克勞可（Ryan Crocker）稍早表示，比起塔利班速戰速決奪權，阿富汗更有可能陷入長期內戰。據克勞可在美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）上表示：「比起塔利班迅速奪下整個國家，長期的內戰是比較有可能的結果。他們在這點上非常精明，他們不會直接對喀布爾發動大襲擊。」

克勞可補充說道：「他們（塔利班）之所以這麼做，部分原因是為了要製造一種害怕與恐慌的氛圍。他們取得了驚人的成功。」

國際駐軍撤離行動預計將於本月底完成，克勞可表示，美國不管怎樣都不會派兵回來。據克勞可指出：「總統拜登已經清楚表明，我們會退出，不插手。他將為此負責，這已經是他總統任期無法抹滅的污點。」