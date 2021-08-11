台灣新民調：台灣身份認同再攀升

隨着兩岸關係日益惡化以及北京對台灣的打壓越來越嚴厲，台灣人自我認同意識也越來越強烈；自認為台灣人的台灣民眾持續增多，而自認為中國人的台灣民眾則持續凋零。民調顯示90%台灣民眾自認是台灣人，65%的人願為保衛台灣走上戰場。

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據美國之音今天報道稱，台灣制憲基金會星期二（8月10日）公布的一項最新民調顯示，有89.9%的台灣民眾認為自己是“台灣人”，而自認為是中國人的台灣民眾則不到5%。制憲基金會董事長、台獨大老辜寬敏在公布民調結果的記者會上表示，他盼望台灣成為正常國家，這個正常國家不是指“中華民國”，而是“台灣共和國”；他同時主張台灣以“台灣”名義參加2024年巴黎奧運會。

自從中華人民共和國1949年建政以來，台海兩岸一直分離分治、互不隸屬。但是北京一直視台灣為其領土主權的一部分，並誓言即使使用武力，也要實現中國大陸與台灣的統一。北京也因此長期在國際間強推“一個中國”的政策，不僅阻止與北京建交的國家再與台灣發生任何官方的關係與交往，而且在經濟文化及體育領域也不讓台灣使用“中華民國”或“台灣”的名稱。

在剛剛結束的東京奧運會上，儘管台灣運動員獲得歷史上的最好成績，他們參賽的國名卻既不是“中華民國”，也不是“台灣”，而是台灣與國際奧委會在中國壓力下妥協達成的“中華台北”。這不僅讓全球的媒體和觀眾感到困擾，也讓台灣觀眾覺得不公平。

制憲基金會的民調顯示，在收看奧運比賽時，有65.1%的民眾仍把“中華台北隊”稱為“台灣隊”，稱“中華隊”的台灣民眾只有25.7%；另有超過80%的民眾對奧運比賽中不能使用中華民國的國名、國旗、國歌感到遺憾；而在兩岸運動員對決比賽中，超過9成的觀眾會幫台灣隊加油。

據該報道，在特別引人注目的國族認同問題上，這次民調顯示，認為自己是“台灣人”的民眾為67.9%，認為自己是“中國人”的民眾僅有1.8%；認為自己既是台灣人又是中國人的民眾佔27.8%；而如果在“台灣人”和“中國人”之間只能二選一，那麼有89.9%的民調對象認為自己是台灣人，認為自己是中國人的民調對象只有4.6%。在被問到台灣與中國之間關係走向時，有38.9%的民眾偏向獨立；50.1%的民眾主張維持現狀；另有4.7%的民眾傾向統一。

面對台海日益升高的緊張情勢，民調顯示有36%的受訪者表示他們絕對願意為保衛台灣走上戰場，28.3%的受訪者說他們可能為保衛台灣走上戰場，16.2%的受訪者說他們絕對不會為了保衛台灣走上戰場，另有7.4%的人沒有意見。

在制憲議題上，有近8成的受訪者支持重新制定符合台灣現狀的新憲法，從而讓台灣邁向正常國家，另有近8成民眾支持將台灣的駐外機構名稱正名為“台灣”。

在外交議題上，75.6%的民調對象對美國有好感，83.9%的民眾對日本有好感，對中國有好感的民眾僅為16.4%，另有70.2%的民眾對中國沒有好感。在受訪者中，有將近9成民眾支持台灣與美國和日本建立正式外交關係。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩表示，此次東京奧運會台灣選手的表現明顯有助於凝聚台灣主體意識，台灣民眾對國家正常化的支持也在東京奧運會後創下新高。他強調，有65%的受訪民眾願意為保衛台灣而上戰場。

基金會另一位副執行長林宜正表示，在台灣人的身份認同議題上，1990年僅有13%的民眾自認為台灣人，經過長達30年的民主化進程，去年自認為是台灣人的比例已經飆升至83%，而現在自認為是台灣人的比例更接近90%。

台灣制憲基金會這次民調對象來自台灣20個縣市，均為年滿18歲的普通民眾，共完成1071分有效樣本，抽樣誤差為正負3%。

據該報道說，台灣國立政治大學選舉研究中心上個月也公布了一項類似議題的民調，結果也發現，自認為是台灣人的民眾比例高達63.3%，自認為既是台灣人又是中國人的比例為31.4%，而自認為僅是中國人的比例僅為2.7%。這項民調還顯示，台灣有25.8%的民眾“偏向獨立”，支持儘快獨立者略高於5%；維持現狀再做決定者28.2%，永遠維持現狀者27.5%；另有略高於5%的民眾偏向統一，而支持儘快統一者的比例僅為1.5%。