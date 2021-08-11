阿富汗：塔利班攻勢如破竹

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）再攻下兩城，其中一城距離首都喀布爾僅200公里；數以萬計民眾逃離北方家園，轉往相對安全的喀布爾和其他市中心。至此，阿富汗民兵組織塔利班陸績攻破北部8個省會。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，塔利班攻破阿富汗北部8省會。最近落入塔利班手中的8個省會，其中一城距離首都喀布爾僅200公里；數以萬計民眾逃離北方家園，轉往相對安全的喀布爾和其他市中心。

稍早，塔利班在短短數小時內攻下阿富汗法拉省（Farah）省會法拉市與巴格蘭省（Baghlan）省會普勒胡姆里市（Pul-e-Khumri）。

塔利班在推特上發布兩則貼文，證實已攻佔兩城。

6日以來陸續落入塔利班手中的其他6座城市，都位於阿富汗北部；塔利班並着眼攻下北部最大城市馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。阿富汗北部一向為反塔利班勢力區，一旦馬薩里沙利夫也失守，代表政府對北部的控制力量完全崩解。

塔利班勢如破竹的攻勢，威脅佔領阿富汗全境。美國撤軍計畫連日遭到質疑。

不過美國總統拜登在華府告訴媒體，打了20年的戰爭，「我不後悔決定」要美軍撤離。拜登敦促阿富汗各方領袖「團結一致」、「為自己國家戰鬥」。

與此同時，美國阿富汗和解問題特別代表哈里札德（Zalmay Khalilzad）目前在卡塔爾，試圖說服塔利班接受停火協議。