巴基斯坦外長稱，導致9名中國工人喪生的大巴遇襲案是自殺式炸彈襲擊所致

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）星期四（8月12日）表示，上個月針對在巴基斯坦一個水壩工地工作的中國工人的大巴遇襲案是由自殺式炸彈襲擊所致。那次襲擊導致9名中國工人喪生。

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根據路透社的報道，庫雷希表示，針對大巴遇襲案進行的調查顯示，這次襲擊中“有印度內閣秘書處研究分析室（RAW）和阿富汗國家安全局（NDS）的影子”。印度內閣秘書處研究分析室是印度的對外情報收集機構。

不過庫雷希並沒有透露印度與阿富汗情報機關涉案的詳情，路透社的報道也沒有提到印度和阿富汗政府對庫雷希的這種說法做出任何反應。

7月14日在巴基斯坦西北部的科希斯坦，一輛搭載中國工程師的通勤大巴突然發生爆炸並墜落峽谷，導致13人死亡，其中包括9名參與當地達蘇水電站大壩建設的中國公民。巴基斯坦方面最初懷疑大巴發生機械故障，但後來在事發現場發現爆裂物的痕跡，因此不排除是恐怖襲擊事件。

中國國務院總理李克強則將這一事件定性為“恐怖襲擊”，並呼籲巴基斯坦政府將兇手繩之於法。中國還派遣了一支由15人組成的專家組，在巴基斯坦同僚的陪伴下於7月17日前往現場勘察。

大巴遇襲兩個星期後，兩位中國公民在巴基斯坦南部重鎮卡拉奇乘車前往該市的一個工業區，結果遭到兩個騎摩托車蒙面槍手的開槍襲擊，導致一位中國公民手臂中彈受傷。

巴基斯坦外長庫雷希雖然指控印度和阿富汗情報機構涉入大巴襲擊案，但至今並沒有任何人出面，聲稱對這一襲擊事件承擔責任。