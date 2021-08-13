中俄寧夏軍演結束 俄防長指俄中軍事合作達新水平

中國國防部和俄羅斯國防部8月13日相繼通過聲明證實，“西部·聯合-2021”演習當天在解放軍陸軍青銅峽合同戰術訓練基地正式結束。來訪的俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與中國國防部長魏鳳和共同觀摩了軍演活動、舉行會談，並見證簽署合作文件。

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據中國國防部的聲明介紹，當地時間周五上午10時20分許，在軍委導演部導控指揮下，中俄動用兵力1萬餘人及多型飛機、火炮、裝甲車輛等主戰裝備，區分先期聯合防抗、綜合毀癱體系、高速立體攻擊、縱深清剿追殲4個階段，圓滿完成演習任務。聲明指，隨後，中俄長舉行會談。

魏鳳和說，“在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄兩軍合作在疫情中逆勢前行，相互堅定支持，體現了兩軍關係發展的高水平”。他說，“在大變局大疫情背景下，兩軍將深入貫徹元首共識，加強戰略協作和全面務實合作，為構建人類命運共同體、維護世界和平穩定作出更大貢獻。”

紹伊古說，俄方願與中方加強戰略溝通，深化反恐等領域合作，共同為維護地區和平穩定作出積極努力。周五下午，魏鳳和出席演習結束儀式並宣布演習結束。中俄演習聯合指揮部向表現優異的雙方官兵代表頒發獎章和證書。俄羅斯國防部的聲明對此次演習介紹指，“在行動過程中，聯合編組部隊演練了一些戰術任務，用小武器、戰車和坦克的聯合火力給模擬敵人造成損失。”

聲明稱，“為了在模擬敵人的後方執行任務，奪取重要目標，並為聯合編組部隊的進一步行動創造條件，從直升機和飛機上以各種方式空降了次級單位和軍事裝備。”聲明稱，“中俄的部隊在進攻中的高機動性和完成對模擬敵人的擊敗是通過廣泛使用裝甲車、中型坦克和輪距較高的特殊裝備實現的。”

就此次中俄聯合演習的背景，俄羅斯國防部回顧說，“根據兩國軍事部門之前達成的協議，在中華人民共和國境內進行。”俄方表示，“此次實戰訓練活動的目的是加強俄中關係的發展、全面夥伴關係和戰略互動，建立兩國軍隊的軍事合作和友誼水平，展示俄中兩國打擊恐怖主義的決心和能力，共同保護地區的和平與穩定。”據悉，參加此次演習的俄軍由東部軍區的一個編隊的部隊代表。俄軍派出了數架蘇-30SM戰鬥機和一支摩托化步兵部隊參加演習。

據路透社報導，紹伊古在與魏鳳和會談時提出，“我們的軍隊在陸地、空中和海上已經實現了高水平的合作”。他說，“擴大合作是我們未來活動的一個重要部分。" 紹伊古指出，這次演習標誌着俄羅斯軍隊首次在中國境內參加聯合演習，並補充說，這反映了雙方軍事合作的 “新水平”，有利於區域和全球穩定。據了解，俄中近年來舉行了一系列包括作戰飛機和軍艦參與在內的演習，包括在去年12月的一次演習中，兩國的遠程轟炸機在日本海和東海上空執行了聯合巡邏任務。

據中國軍方介紹，解放軍空軍近日派出轟-6K轟炸機、殲-10B殲擊機、殲-16殲擊機和運-20、運-9運輸機5型11架戰機和一支空降兵分隊，赴俄羅斯參加“國際軍事比賽-2021”。其中，殲-10B戰鬥機、殲-16戰鬥機、運-20運輸機3型戰機是首次亮相國際軍事比賽。