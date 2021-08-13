加拿大承諾接收2萬名弱勢阿富汗難民 如婦女領袖等

加拿大總理特魯多政府8月13日承諾將重新安置2萬名已經逃離阿富汗的難民。

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加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）周五下午晚些時候與其他三位自由黨部長一起主持了一個匆忙召開的新聞發布會，宣布了政府新的安置計畫，這距離有消息指，加拿大向阿富汗派遣特種部隊協助撤離外交人員還不到24小時。在部署這些部隊的同時，越來越多的跡象表明加拿大和其他西方國家正準備離開阿富汗，因為塔利班已經以閃電般的速度佔領了越來越多的省會城市。

這些披露和塔利班的進展速度在已經感到沮喪和絕望的加拿大退伍軍人中引發了震驚和困惑，他們多年來一直在不懈努力地幫助數百名支持加拿大的阿富汗人。這些群體還促使人們呼籲加拿大政府在三周前宣布移民官員將加快重新安置可能的數千名前口譯員及其家人後，採取更緊急的行動。

門迪奇諾在與外交部長馬克·加諾(Marc Garneau)、國防部長哈吉特·薩詹（Harjit Sajjan）和婦女地位部長瑪麗亞姆·蒙塞夫（Maryam Monsef）的新聞發布會上說，“這些難民在鄰國面臨著不確定和不穩定的未來，加拿大也在這裡幫助他們”。他介紹稱，“在緩解該地區新出現的人道主義危機的初步努力中，加拿大將在我們早先的特別移民計畫的基礎上，歡迎總共超過20000名脆弱的阿富汗難民。”

門迪奇諾補充說，這些難民將包括婦女領袖、人權活動家、記者、受迫害的少數民族和LGBT社區成員，以及之前逃到加拿大的前翻譯的家屬。這些難民將通過聯合國以及家庭和私人贊助的方式前來，薩詹說，加拿大的一個錫克教團體已經與政府簽署協議，贊助幾百個逃離阿富汗的錫克教和印度教家庭。

門迪奇諾和其他部長同時堅持認為，移民官員正在繼續處理加拿大退伍軍人所說的數百名前口譯員、文化顧問、司機、清潔工和其他幫助過加拿大而現在處於危險之中的人的申請。薩詹說，一架運送阿富汗人前往加拿大的軍用飛機僅在數小時前抵達多倫多，這是自政府三周前宣布移民官員將加快安置前口譯員以來抵達的第四架此類航班。

薩詹說，“國防團隊仍然準備支持整個政府的努力，使這些阿富汗國民脫離危險。”他稱，“加拿大武裝部隊將根據需要提供額外的航班，國防部將繼續支持審查過程，並在我國政府監測阿富汗不斷變化的安全局勢時，為一系列情況的應急計畫提供建議。”

然而，參與記者會的部長們不會就加拿大駐喀布爾大使館的狀況提供太多細節，包括它是繼續開放還是關閉，理由是行動安全。加諾說，加拿大正在與阿富汗官員合作，以找到一種方法，繞過任何離開該國的人都必須有護照的要求，退伍軍人和基層團體說，這一要求是讓許多口譯員及其家人離開阿富汗的主要障礙。

但部長們也迴避了這樣的批評，即加拿大政府在很大程度上忽視了這些團體，儘管他們首先在迫使渥太華採取行動方面發揮了作用，並在數月和數年內一直致力於識別和審查需要幫助的人。