巴基斯坦： 7月14日巴士襲擊案是印度調查分析局與阿富汗國安局高層下令製造的

巴基斯坦外長古瑞希今天表示，上個月一起巴士遇襲造成9名中國人員遇害事件，是一起由印度與阿富汗情報單位在背後支持的自殺炸彈攻擊。古瑞希指出，調查顯示這起攻擊案與印度調查分析局及阿富汗國家安全局有重要牽連。路透社報導，古瑞希12日與最高調查官伊克巴舉行記者會指出，巴基斯坦有證明印、阿兩國情報機構涉案的資料證據。印度與阿富汗官員暫未對此回應。

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中央社報道，古瑞希指出，巴基斯坦塔利班運動好戰份子是在印、阿兩國情報機構支持下發動7月14日這起巴士攻擊。

古瑞希說：「據我方調查，兇嫌是在阿富汗境內策畫...無論計畫與執行，都能清楚看到兇嫌與印度調查分析局、阿富汗國家安全局的關聯。」

最高調查官伊克巴則表示，當時兇嫌在汽車炸彈上放置約100到120公斤的高度爆裂物，法醫檢視自殺炸彈犯遺骸時發現死者並非巴基斯坦人。他並說從掌握到的影片、手機數據分析、一線調查人員的訪談與查驗汽車炸彈殘骸後，全都指向巴基斯坦塔利班運動犯案。

伊克巴還說：「印度調查分析局與阿富汗國安局高層，在阿富汗境內對這些人下令。」

巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省7月14日發生1輛搭載約40名中國工程師、測量員及機械技術人員的通勤公車，在前往達蘇水壩發電站工地途中發生爆炸並墜入峽谷，造成中方9死28傷，另有4名巴基斯坦人死亡。