美國國防部：派往阿富汗支持撤離的美軍中的大部分將在本周日晚之前抵達喀布爾，西方國家紛紛撤離人員

面對塔利班的迅速推進，美國國防部周五表示，派往阿富汗以支持外交官和其他平民撤離的美軍中的大部分將在本星期天晚上之前抵達喀布爾。與此同時，西方各國紛紛開始撤離人員。

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面對塔利班在阿富汗全國閃電速度的推進，美國國防部周五表示，派往阿富汗以支持外交官和其他平民撤離的美軍中的大部分將在本星期天晚上之前抵達喀布爾。第一營海軍陸戰隊已經抵達喀布爾國際機場。

美國五角大樓發言人柯比周五在新聞發布會上說，美國準備從阿富汗首都通過飛機撤離的人數是“每天數千人”。

不過，雖然柯比承認塔利班試圖“孤立喀布爾”，可柯比說，喀布爾並沒有面臨“迫在眉睫的威脅”。

法新社指出，本周仍有近4200人在美國駐喀布爾的大使館裡工作。由於擔心塔利班的報復，數千名曾為美國擔任翻譯或提供其他支持的阿富汗人也渴望儘快離開阿富汗。

面對越來越嚴峻的阿富汗局勢，西方國家紛紛撤離在阿富汗的相關人員。

周五，丹麥和挪威宣布暫時關閉各自在喀布爾的大使館並撤離其所有僱員。芬蘭表示，芬蘭將撤離多達130名為其工作的阿富汗人。

荷蘭周五宣布，撤離為他們工作或曾經為他們工作的阿富汗口譯員以及荷蘭駐喀布爾大使館的部分工作人員。不過，荷蘭政府強調，這不是撤離大使館，荷蘭打算儘可能長時間地保持大使館開放。

德國外交部長表示，面對塔利班的進攻，德國將把其在喀布爾的外交人員“減少到絕對的最少”。

西班牙外交部周五宣布，開始撤離其駐喀布爾大使館的工作人員及其僑民。

法國在7月份時已經撤離過僑民。