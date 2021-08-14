日政府擬提前修訂中期防計畫，增加防衛費

據共同社8月14日援引日本政府相關人士13日透露的話報導，政府已就提前修改規定防衛裝備、部隊編製完善目標和詳細經費的現行2019～2023年度《中期防衛力整備計畫》（中期防）展開協調。

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報導指，為防備美中對立導致台灣局勢緊張化和中國的海洋活動，日本政府認為有必要作為強化威懾力的一環，增加防衛費總額並加速完善。今年4月日美首腦會談聯合聲明中寫入的“決心強化日本的防衛力”將付諸實踐。

報導稱，《中期防衛力整備計畫》的修改力爭最快在年內實現。據相關人士透露，面向修改的討論以日本防衛省和國家安全保障局為中心進行，8月上旬由首相菅義偉和防衛大臣岸信夫等確認了旨在強化防衛力的修改方針。今後，還將與日本財務省開展實務性的協調。

日美首腦聯合聲明中，寫明了台灣海峽“和平與穩定的重要性”。日方也考慮到中國海警局船隻相繼駛入釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊爭議海域和台灣局勢，表示“為了進一步加強同盟及地區安全保障，決心強化自身的防衛力”。據悉，2021年度日本防衛費達到歷史最高的5.3422萬億日元，30年間增加了約1.2倍。

此前，2018年12月18日，由時任首相安倍晉三領導的日本政府在內閣會議上正式通過了《2019年以後的防衛計畫大綱》和《2019～2023年中期防衛力整備計畫》。據悉，中期防衛力整備計畫中明確指出繼續推進“出雲”級直升機母艦改裝，引進18架F-35B隱形戰機和27架F-35A戰機。