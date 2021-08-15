台智庫國防院：美具備同時與中俄進行戰爭能力

台灣國防安全研究院表示，美國近日實施“大規模全球演習-2021”（LSGE21），英、澳、日等國參與，是繼上世紀80年代以來最大規模全域性聯合軍事演習，向中、俄傳達“美國有能力同時應對多條戰線”強烈信號。

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據中央社報導，台灣國防部創立的智庫、國防院發布《國防安全即時評析》，國防戰略與資源所政策分析員江炘杓，以“美國‘全球大規模演習’的戰略涵義”為題，分析演習意涵及想對中國、俄羅斯傳達的信號。江炘杓指出，“大規模全球演習-2021”逾8月2日至27日實施，這是一場由美國防部制定的大規模軍事演習，由印太司令部負責規畫主導，參演兵力包括美國陸海空軍與陸戰隊，及英國武裝部隊、澳大利亞國防軍和日本自衛隊，演習區域涵蓋印太和中亞地區，兵力規模空前浩大，引起各方重視。

報導指，此次美方聯合軍演目標是強化聯盟合作，確保區域穩定，加強基於國際規則的秩序，維護通信線路安全，提高裝備互通性、信任與共同理解，有效應對影響所有國家安全的挑戰，維持自由與開放的印太。江炘杓稱，“美國在1990年代曾強調要建立‘同時打兩場戰爭’的軍事力量，到21世紀初，隨中俄軍事力量崛起，越來越多人相信美國已無力同時面對兩場戰爭。但這次演習卻讓人聯想起，美國在冷戰時期為圍堵蘇聯而致力採取的全球性演習。”

江炘杓稱，“這個繼上世紀80年代以來，又一次最大規模全域性聯合軍事演習，從東海、南海到東地中海和黑海，範圍跨越17個時區，向中國和俄羅斯發出‘美國有能力同時應對多條戰線’的強烈信號，彰顯美國具備同時與中國、俄羅斯進行兩場戰爭的能力”。他認為，“整體來看，美國正在為防止全面性世界大戰而建構與盟軍聯合威懾的力量。”

據江炘杓分析，“‘大規模全球演習-2021’涵蓋的軍兵種相當全面，既是對軍隊應處能力的一種測試，也給予新的戰術戰法和科技裝備提供一個實兵演練與驗證的機會和場景”。他稱，“美軍這次演習既展現威懾中國和俄羅斯能力，演練同盟國之間的互通性和聯合作戰能力，也驗證戰術戰法和新技術的能力，可謂一舉數得。這種大規模聯合軍演具有明顯的威懾作用和效益，研判有可能會成為每年定期實施的一種常態性演習。”