布林肯與阿富汗總統通話 阿總統稱要重振政府軍士氣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月14日與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）進行了通話。此前，加尼在當天播出的全國電視講話中表示，作為總統，他保證將致力於阻止局勢進一步動蕩，遏制暴力繼續蔓延，避免更多民眾流離失所。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)周六通過聲明介紹稱，“國務卿安東尼·布林肯今天與阿富汗伊斯蘭共和國總統阿什拉夫·加尼談論了阿富汗的發展。他們討論了正在進行的減少暴力的外交和政治努力的緊迫性。國務卿強調，美國致力於與阿富汗政府建立強有力的外交和安全關係，以及我們對阿富汗人民的持續支持。”

稍早時，加尼在當天錄播的全國電視講話中表示，作為總統，他保證將致力於阻止局勢進一步動蕩，遏制暴力繼續蔓延，避免更多民眾流離失所。加尼說，“為達到這個目標，我已同各派政治領導人和國際人士啟動了廣泛的協商，我會很快同人民分享協商結果。”他亦指，“在目前的情況下，我們的首要任務是重振阿富汗安全和國防部隊。”

阿富汗塔利班發言人紮比烏拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）當天在推特上說，塔利班已佔領了巴爾赫省省會馬紮里沙里夫，這是塔利班宣布佔領的第22座省會城市。馬紮里沙里夫是阿富汗第4大城市，也是北部省份中最大的城市。

此前，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）13日表示，美國從阿富汗撤軍的決定是個“錯誤”，將導致阿富汗安全形勢惡化，整個國際社會可能將為此承擔後果。他說，根據撤軍協議，英軍別無選擇，只能跟隨美國撤離阿富汗。但如果阿富汗安全形勢持續惡化，不排除英軍重返阿富汗的可能。他還證實了英國計畫向阿富汗部署600名士兵，幫助包括阿富汗翻譯和英國護照持有者在內的3000人離開。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres ）周五在紐約聯合國總部向新聞界發表談話時敦促塔利班為了阿富汗及其人民的利益，立即停止進攻，帶着誠意進行談判。他對塔利班迅速佔據阿富汗大片領土導致的嚴峻局勢表示高度關注和擔憂。古特雷斯說，即使對於阿富汗這樣一個經歷了數十年衝突悲劇的國家來說，該國正處於又一個混亂和絕望篇章的陣痛之中。

古特雷斯說，僅在過去的一個月中，就有超過1000人喪生或受傷，赫爾曼德省、坎大哈省和赫拉特省的局勢尤為嚴重。他說，至少有24.1萬人被迫逃離家園，醫院人滿為患，食物和醫療用品正在減少，道路、橋樑、學校、診所和其他基礎設施正被損毀。

古特雷斯呼籲各方關注衝突造成的傷亡及其對平民的破壞性影響。他強調，在地區和國際社會的支持下，阿富汗政府與塔利班之間仍有可能通過對話化解分歧，找到解決方案。古特雷斯說，“只有阿富汗人主導的政治協商才能確保和平。”