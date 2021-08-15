拜登：不會把阿富汗戰爭交接給下一任總統

美國總統拜登（Joe Biden）8月14日通過白宮聲明宣布增加了派往阿富汗的美軍人數，以幫助從當地撤離使館人員和阿富汗平民。他還警告正在前往喀布爾的塔利班不要阻礙這一任務。伴隨着塔利班當天宣稱攻下該國東部的帕克蒂亞省、庫納爾省與帕克提卡省3省的省會城市，目前阿富汗34座省會城市中已有據信21個被塔利班佔領。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在白宮聲明中寫道，“在過去的幾天里，我一直與我的國家安全團隊保持密切聯繫，為他們指明方向，在我們結束在阿富汗的軍事任務時如何保護我們的利益和價值觀。”此前，白宮通過推特介紹，拜登周五與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀和國家安全顧問沙利文交談，“討論了正在進行的安全縮減阿富汗境內平民足跡的努力”。白宮周六更新推文稱，“今天上午，總統和副總統與國家安全團隊舉行了一次視頻會議，討論正在進行的縮減我們在阿富汗的平民足跡的努力。此外，總統和副總統還聽取了關於海地地震的簡報。”

拜登在這封最新的白宮聲明中說，“首先，根據我們的外交、軍事和情報團隊的建議，我已經授權部署大約5000名美軍，以確保我們能夠有序和安全地縮減美國人員和其他盟國人員，並有序和安全地疏散在我們執行任務期間幫助我們的部隊的阿富汗人和那些面臨塔利班推進的特殊風險的人。”他說，“第二，我已經命令我們的武裝部隊和我們的情報界確保我們將保持能力和警惕性，以應對來自阿富汗的未來恐怖威脅。”他補充說，“第三，我已指示國務卿支持加尼總統和其他阿富汗領導人，因為他們尋求防止進一步的流血事件並尋求政治解決。布林肯國務卿還將與關鍵的區域利益相關者接觸。”

拜登說，“第四，我們已經通過我們的作戰指揮官向塔利班在多哈的代錶轉達，他們在阿富汗當地的任何行動，如果將美國人員或我們的任務置於危險之中，都將受到美國迅速和強有力的軍事反應。”他續指，“第五，我已經讓特蕾西·雅各布森（Tracey Jacobson）大使負責整個政府的努力，以處理、運輸和重新安置阿富汗特別移民簽證申請人和其他阿富汗盟友。我們對現在處於危險之中的勇敢的阿富汗男女表示同情。我們正在努力疏散數以千計幫助我們事業的人和他們的家人。”

針對塔利班在聯軍宣布撤離的情況下迅速向喀布爾推進的局面，拜登說，“這就是我們要做的事情。現在讓我清楚地說明我們是如何走到這一步的。”他說，“美國在20年前去了阿富汗，打敗了9月11日襲擊這個國家的部隊。這項任務的結果是在十多年前殺死了本·拉丹，並使基地組織的地位下降。然而，10年後，當我成為總統時，仍有少量的美國軍隊留在當地，處於危險之中，撤走他們或回到公開的戰鬥中的最後期限迫近。”

拜登說，“在我國20多年的阿富汗戰爭中，美國派出了最優秀的青年男女，投資了近1萬億美元，訓練了30多萬阿富汗士兵和警察，為他們配備了最先進的軍事裝備，並維持了他們的空軍，這是美國歷史上最長的戰爭的一部分。如果阿富汗軍隊不能或不願意守住自己的國家，美國再駐紮一年或五年也不會有任何改變。而在另一個國家的內部衝突中，美國無休止的存在對我來說是不可接受的。”

拜登說，“當我上任時，我繼承了我的前任達成的協議--他邀請塔利班在2019年9月11日的前夕在戴維營討論該協議，使塔利班在軍事上處於自2001年以來最強大的地位，並對美軍施加了2021年5月1日的最後期限”。拜登說，“在他離任前不久，他還將美軍縮減到最低的2500人。因此，當我成為總統時，我面臨著一個選擇--履行協議，短暫延期以使我們的部隊和我們盟友的部隊安全撤離，或者加強我們的存在，派遣更多的美國部隊再次在另一個國家的內部衝突中作戰。我是主持美國在阿富汗駐軍的第四位總統，兩位共和黨人，兩位民主黨人。我不肯，也不會把這場戰爭交接給第五任總統。”