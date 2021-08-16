紐時：阿富汗的最後失敗是拜登的責任 美軍接管喀布爾機場

據美聯社8月15日報導，美國總統拜登（Joe Biden）和其他美方高級官員當天對塔利班幾乎完全接管阿富汗的速度感到震驚，因為計畫中的美軍撤退緊急變成了確保使館人員安全撤離的任務。此外，美國國防部和國務院最新就阿富汗形勢發表聲明指，在接下來的48小時內，將把部署於喀布爾國際機場的安保存在擴大到近6000名美軍士兵，並將接管空中交通管制。

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美聯社報導說，阿富汗政府崩潰的速度和隨之而來的混亂對作為美國三軍統帥的拜登提出了最嚴峻的考驗，他遭到了共和黨人地尖銳批評，說他失敗了。美國前總統特朗普已在周日發表聲明要求拜登辭職。報導指，拜登在競選時是一位經驗豐富的國際關係專家作為大選資本，他花了幾個月時間淡化塔利班崛起的前景，同時認為所有政治派別的美國人都已經厭倦了一場長達20年的戰爭。作者認為，這場衝突顯示了金錢和軍事力量的局限性，無法將西式民主強加給一個尚未準備好或不願接受它的社會。

到了周日，拜登政府的主要人物承認，他們對阿富汗安全部隊的徹底崩潰速度感到措手不及。在喀布爾機場發生零星槍擊事件，促使美國人在等待飛往安全地點的航班時進行避難後，這一努力的挑戰變得十分明顯。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在提到阿富汗軍隊時，在周日的採訪中向美國有線電視新聞網(CNN)表示，“我們已經看到，這支部隊已經無法保衛國家，而且這種情況比我們預期的要快。”報導指，阿富汗的動亂以一種不受歡迎的方式重新確定了拜登的工作重點。他的工作重點原本是國內議程，包括幫助美國擺脫新冠疫情的困擾、為數萬億美元的基礎設施支出贏得國會批准以及保護投票權。

據白宮高級官員稱，拜登周日仍在戴維營，接受關於阿富汗的定期簡報，並與他的國家安全團隊成員舉行安全的視頻電話會議。未來幾天可能是決定美國是否能夠在某種程度上重新控制局勢的關鍵。據兩位要求匿名討論內部談話的高級政府官員說，有關拜登公開講話的討論正在進行之中。拜登計畫在戴維營呆到周三，如果他決定發表講話，預計將返回白宮。拜登是第四位在阿富汗問題上面臨挑戰的美國總統，他堅持認為不會把美國最漫長的戰爭交給他的繼任者。但是，拜登很可能不得不解釋阿富汗的安全問題是如何迅速解體的，特別是因為他和政府中的其他人都堅持認為這不會發生。

拜登曾於7月8日宣稱，“陪審團還沒有出來，但塔利班霸佔一切並擁有整個國家的可能性非常小”。就在上周，拜登也不忘公開表示，希望阿富汗部隊能夠形成保衛國家的意願。但在私下裡，美國政府官員警告說，阿富汗軍隊正在崩潰，這促使拜登在星期四命令數千名美軍進入該地區，以加快撤離計畫。一位官員說，拜登對阿富汗政府軍抵禦塔利班的預測比較樂觀，部分原因是為了防止其士氣進一步受到削弱；這最終是徒勞的。

大多數共和黨人沒有推動拜登將部隊長期留在阿富汗，他們也支持特朗普自己推動的退出阿富汗計畫。不過，美國共和黨中的一些人正在加強對拜登撤軍戰略的批評，並表示周日美國直升機在喀布爾的美國大使館上空盤旋的畫面讓人想起美國人離開越南時的羞辱。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）認為撤軍的場面是“一個超級大國偃旗息鼓的尷尬局面”。同時，據一位熟悉情況的人說，美國官員越來越擔心，隨着阿富汗局勢的演變，針對美國的恐怖威脅可能會上升。

該人士說，參謀長聯席會議主席馬克·米利將軍（Mark Milley）在周日的電話簡報會上告訴參議員，預計美國官員將改變他們先前對恐怖組織在阿富汗重組的速度的評估。根據不斷變化的形勢，官員們認為像基地組織這樣的恐怖組織可能會比預期的增長速度快得多。通話中的政府官員告訴參議員們，美國情報界目前正在努力根據不斷變化的威脅形成一個新的時間表。不過，除了拜登下令部署部隊以協助疏散之外，仍然沒有計畫採取其他步驟。拜登政府高級官員認為，美國將能夠在喀布爾機場維持足夠長的安全時間，以解救美國人及其盟友，但那些無法前往機場的人的命運卻遠未確定。

報導指，在拜登政府的上層人員中，阿富汗的迅速崩潰只是證實了離開的決定。如果在美國駐軍近20年後，阿富汗軍隊的崩潰會來得如此之快，那麼再過6個月或1年、2年或更長時間也不會有任何改變。拜登十多年來一直認為，阿富汗是美國的一種煉獄。他發現阿富汗是腐敗的，沉迷於美國的慷慨，是一個不可靠的夥伴，應該讓其自決。他的目標是保護美國人免遭恐怖襲擊，而不是建設一個國家。作為副總統，拜登私下裡反對奧巴馬總統向阿富汗增兵3萬人，以穩定該國局勢，使美國及其盟友能夠隨後撤軍。

作為總統，拜登在7月說，他在收到每天的戰場最新情況後，以“清晰的目光”作出了撤軍的決定。他的判斷是，阿富汗將在與塔利班的和平協議中被分割，而不是一下子淪陷。雖然拜登一直以向美國公眾提供樸素的事實而自豪，但他一個月前對局勢的樂觀評估可能會讓他後悔莫及。他在7月時說，“你不會看到人們被從阿富汗的美國大使館屋頂上吊起來”，“在阿富汗有一個統一的政府控制整個國家的可能性非常小。”阿富汗政府此前從未完全控制全境。

此外，《紐約時報》記者戴維·桑格（David E. Sanger）當天還撰文稱，“阿富汗的最終失敗是拜登的責任”。他寫道，“在現代總統史上，很少有話能像五個多星期前拜登總統說的那樣迅速地反咬美國三軍統帥一口。‘你不會看到人們被從阿富汗的美國大使館屋頂上吊起來’。” 桑格指，“然後，他把洞挖得更深，補充說：‘在阿富汗有一個統一的政府控制整個國家的可能性非常小’。”桑格表示，“拜登先生將被載入史冊，不管是公平的還是不公平的，他是主持美國在阿富汗的實驗中醞釀已久、令人羞愧的最後一幕的總統。在七個月的時間裡，他的政府似乎散發著亟需的能力；讓全國70%以上的成年人接種疫苗，推動就業增長，並在兩黨基礎設施法案方面取得進展。美國在阿富汗的最後幾天的一切都打破了人們的想象。”

美國國防部和國務院周日發表聲明指，“目前，我們正在完成一系列步驟，以確保哈米德·卡爾紮伊國際機場的安全，使美國和盟國人員能夠通過民用和軍用航班安全離開阿富汗。在接下來的48小時內，我們將把我們的安全存在擴大到近6000名士兵，任務完全集中於促進這些努力，並將接管空中交通管制。”聲明稱，“明天和未來幾天，我們將把居住在阿富汗的數千名美國公民，以及美國駐喀布爾特派團的當地僱員及其家人和其他特別脆弱的阿富汗國民轉移出該國”。

聲明續指，“而且，我們將加速疏散數千名有資格獲得美國特別移民簽證的阿富汗人，其中近2000人已經在過去兩周內抵達美國。就所有類別而言，已通過安全審查的阿富汗人將繼續被直接轉移到美國。我們將為那些尚未接受審查的人找到更多的地點。”另據了解，布林肯周日分別與澳大利亞外長佩恩、法國外長勒德里昂、德國外長馬斯和挪威外長瑟雷德就阿富汗的發展，包括安全局勢進行了交談。他們還討論了為使本國公民獲得安全和協助弱勢的阿富汗人所做的努力。