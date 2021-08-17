小布什呼籲拜登政府為接收阿富汗人縮減程序

美國前總統小布什（George W. Bush）8月16日攜夫人勞拉·布什（Laura Bush ）就阿富汗局勢發表聲明表示，“勞拉和我，以及布什總統中心的團隊，作為美國人，隨時準備在這個需要的時候提供我們的支持和援助。讓我們大家決心團結一致，拯救生命，為阿富汗人民祈禱。”

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2001年“9.11事件”發生後，正是在小布什的帶領下美國及聯軍進駐阿富汗對襲擊元兇基地組織和塔利班開展了軍事行動。小布什夫婦在聲明中表示，“勞拉和我一直懷着深深的悲痛看着在阿富汗發生的悲慘事件。我們的心情很沉重，既為遭受如此多苦難的阿富汗人民，也為付出如此多犧牲的美國人和北約盟友。”他稱，“現在面臨最大風險的阿富汗人正是那些一直站在他們國家內部進步前沿的人。拜登總統已承諾將這些阿富汗人與美國公民和我們的盟友一起撤離。美國政府有法律權力在緊急人道主義危機期間為難民減少繁文縟節。而且，我們有責任和資源確保他們現在的安全通道，沒有官僚主義的拖延。我們最堅定的盟友，以及私人非政府組織，已經準備好提供幫助。”

聲明稱，“勞拉和我相信，疏散工作將是有效的，因為它們是由美國武裝部隊、外交使團和情報界的傑出人員執行的。我們想與他們以及在阿富汗服役的退伍軍人直接對話。”聲明續指，“你們中的許多人都在處理戰爭帶來的創傷，包括有形的和無形的。而你們中的一些兄弟姐妹在反恐戰爭中做出了最大的犧牲。每一天，我們都為你們的承諾和勇氣感到謙卑。你們消滅了一個殘暴的敵人，不讓基地組織有安全的庇護所，同時建造學校，運送物資，提供醫療服務。你們使美國免遭進一步的恐怖襲擊，為數百萬人提供了二十年的安全和機會，並使美國感到自豪。我們從心底里感謝你們，並將永遠尊重你們的貢獻。”

聲明稱，“在這樣的時刻，保持樂觀可能是很難的。勞拉和我將堅定不移地保持這種態度。與我們的國家一樣，阿富汗也是由堅韌不拔、充滿活力的人民組成的。近65%的人口在25歲以下。他們對機會、教育和自由的選擇也將決定阿富汗的未來。正如在全國各地為女孩和婦女開辦學校的阿富汗學習研究所的薩科納·亞科比博士（Sakena Yacoobi ）本周寫道。‘雖然我們害怕，但我們並沒有被打敗’。她補充說：‘思想不會輕易消失。人們無法扼殺風中的私語。塔利班不能粉碎一個夢想。我們將取得勝利，即使需要的時間比我們希望的要長’。 ”聲明稱，“勞拉和我，以及布什總統中心的團隊，作為美國人，隨時準備在這個需要的時候提供我們的支持和援助。讓我們大家決心團結一致，拯救生命，為阿富汗人民祈禱。”