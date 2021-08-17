《追風箏的人》作者：阿富汗人了解塔利班 恐懼是情理之中

美籍阿富汗作家卡勒德·胡賽尼（Khaled Hosseini）近日就阿富汗局勢表示，美國有道義上的義務。儘可能多地接納阿富汗難民。

廣告 繼續瀏覽後續

胡賽尼在接受英國廣播公司（BBC）廣播四台採訪時說，阿富汗婦女在過去20年裡取得的成果“懸在空中”。他談到了他的擔心，因為在美國領導的盟軍在阿富汗駐紮近20年後，塔利班迅速奪取了阿富汗的控制權。胡賽尼說，“儘管過去20年確實具有挑戰性，並受到錯誤行動和悲劇的困擾，但阿富汗也確實取得了進步。”

胡賽尼說，“如果總統遇到一個在阿富汗失去雙腿的海軍陸戰隊員，如果她說：‘我為什麼失去雙腿？’他會對她說什麼？在這次混亂的撤退之前，我們至少可以指出阿富汗的一些進步”。胡賽尼認為這些“重大改進和成就”包括婦女在阿富汗議會任職，成為警察局長並成為勞動力的一部分，以及數百萬阿富汗女孩重返學校。

胡賽尼說，“現在所有這些都懸而未決，這些成果是否會持續下去還有待觀察。”寫過《追風箏的人》和《一千燦爛的太陽》的胡賽尼出生於喀布爾，1980年移居美國。他說，美國總統拜登在最新就阿富汗局勢的演講中沒有對阿富汗人民表示“同情”，拜登說他堅定支持美國從阿富汗撤退。

胡賽尼說，拜登在講話中沒有“對數百萬阿富汗人表示同情，美國人稱他們為夥伴已經20年了，他們被拋在後面，不得不自力更生，面對不得不生活在1990年代他們執政時被證明是極其殘酷的政權之下這一非常不令人羨慕的現實”。

胡賽尼認為拜登先生沒有“清楚地”解釋美國過去20年在阿富汗留下的遺產是什麼。他補充說，“如果總統遇到一個在阿富汗失去雙腿的海軍陸戰隊員，如果她說‘我為什麼失去雙腿’，他會怎麼說？”胡賽尼說，“在這次混亂的撤退之前，我們至少可以指出阿富汗的一些進步。”

對於阿富汗軍隊在塔利班在全國範圍內取得全面勝利時沒有站起來作戰而逃跑，霍塞尼說，“我不寬恕它，但我理解它。”他說，“由於腐敗猖獗，未能提供服務，最重要的是未能保護阿富汗民眾免受塔利班等組織的侵害，在許多阿富汗人眼中，阿富汗政府的合法性已經喪失。”

胡賽尼說，“因此，當阿富汗軍隊面臨像塔利班這樣強大的聯合軍隊的衝擊時，而他們的工資很低，在很多情況下沒有工資，武器很差，食物很差，沒有明顯的國家結構存在，他們決定保命和走人並不奇怪。"

胡賽尼說，“阿富汗人了解塔利班，阿富汗人記得上次他們掌權時發生的事情，他們害怕是情理之中的。”他指出當時民眾面臨的塔利班掌權下 “過度行為 ”和“嚴厲的限制”。

胡賽尼解釋說，他已經與還身處於該國西部赫拉特市的親屬聯繫過。他們“描述了槍聲和正在進行的戰鬥”，並看到塔利班的旗幟出現了。經營一個阿富汗援助基金會的胡賽尼在其網站上說，他擔心會出現“人道主義危機”。

胡賽尼敦促美國和國際社會向塔利班施加壓力，不要對“阿富汗公民實施懲罰性暴力”，並尊重人權，“特別是婦女和女孩的人權”。透露曾在去年的大選中投票給拜登的胡賽尼在推特上寫道，“西貢淪陷後，《印度支那移民和難民援助法》允許13萬名來自南越、老撾和柬埔寨的難民以特殊身份進入美國。今天，對阿富汗難民也應該這樣做。”

胡賽尼說，“拜登總統未能回答一個基本問題。美國將對阿富汗迫在眉睫的人道主義危機做些什麼？誰來保護那些被遺棄的男人、女人和兒童？”