阿富汗副總統宣布出任臨時總統 聲稱身在國內呼籲加入抵抗

阿富汗第一副總統阿姆魯拉·薩利赫（Amrullah Saleh）8月17日通過推特宣布，自己成為阿富汗的“臨時總統”。他表示，自己目前身在阿富汗國內，是合法的看守總統。

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曾短暫擔任過阿富汗內政部長的薩利赫15日在推特上誓言，“我永遠不會，永遠不會，在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。我永遠不會背叛我的英雄艾哈邁德·沙阿·馬蘇德的靈魂和遺產，他是指揮官，是傳奇，是嚮導。我不會讓數百萬聽從我的人失望。我永遠不會與塔利班同在一個天花板下。永遠不會。”

薩利赫還稱，“在我的土地上。和我的人民在一起。為了一個事業和目的。懷着對正義的堅定信念。反對巴基斯坦支持的壓迫和殘酷的獨裁統治是我們的合法性。”同樣在當天，塔利班進入首都喀布爾並佔領了被總統加尼（Ashraf Ghani）拋棄的總統府。

據英國廣播公司（BBC）主持人亞達·哈基姆（Yalda Hakim）16日在推特上發布的信息，在塔利班佔領喀布爾之後，薩利赫似乎並沒有像前總統加尼一樣逃往國外，而是前往了喀布爾以北的潘傑希爾（Panjshir）山谷，與艾哈邁德·馬蘇德（Ahmad Massoud）會面。

馬蘇德是艾哈邁德·沙阿·馬蘇德的兒子。他的父親曾是阿富汗抵抗運動軍事領導人，被追授為“阿富汗民族英雄”。2001年9月9日，兩名偽裝成外國記者的塔利班成員在馬蘇德身邊引爆炸藥，致使馬蘇德當場死亡。哈基姆周二介紹稱，在一段流傳網絡的音頻錄音中，薩利赫2 宣布自己是國家的看守人，“我為我的國家站起來，戰爭還沒有結束”。

薩利赫17日在推特上寫道，“現在與美國總統就阿富汗進行爭論是徒勞的。讓他消化一下吧。我們阿富汗人必須證明，阿富汗不是越南，塔利班也不像越共。與美國/北約不同，我們還沒有失去精神，並看到了未來的巨大機會。無用的告誡已經結束。加入抵抗。”他續稱，“澄清一下。根據阿富汗憲法，在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下，第一副總統成為看守總統。我目前在我國境內，是合法的看守總統。我正在與所有領導人接觸，以確保他們的支持和共識。”

另據阿富汗議員埃萊·艾沙德（Elay Ershad ）向BBC介紹稱，據她所知，總統加尼在逃跑當天原本正在與他人參加會議，但他隨後告訴與會者自己要前往國防部開會，隨後便不知所蹤。加尼當時很有可能乘坐直升機離開。