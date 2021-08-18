仍定塔利班恐怖組織 其WhatsApp帳號遭臉書封鎖

伊斯蘭激進組織塔利班接管阿富汗，尋求使用即時通訊服務WhatsApp協助統治，臉書（Facebook）表示，已封鎖塔利班相關WhatsApp帳號。據塔利班發言人表示，遭臉書打壓，並批評臉書侵犯他們在阿富汗的“言論自由”。

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據中央社報道稱，塔利班被認定恐怖組織，WhatsApp帳號遭臉書封鎖。

伊斯蘭激進組織塔利班接管阿富汗，尋求使用即時通訊服務WhatsApp協助統治，據臉書17日表示，已封鎖塔利班相關WhatsApp帳號。

據臉書發言人告訴法新社：“根據美國法律，塔利班是受到制裁的恐怖組織。我們已經根據我們對危險組織的政策，禁止他們使用服務。”

根據“金融時報”（Financial Times）消息，臉書採取措施，關閉塔利班設立的檢舉暴力和搶劫的WhatsApp帳號。而WhatsApp發言人表示，公司遵守美國關於制裁的規定。臉書表示：“這包括禁止看似是代表他們的塔利班官方帳號。有鑒於阿富汗局勢不斷變化，我們正向美國相關當局尋求更多資訊。”臉書說，“這代表我們移除塔利班設立或代表塔利班的帳號，並禁止讚揚、支持和代表他們。”

據臉書表示，公司有一個阿富汗專家團隊，團隊成員是阿富汗官方語言達利語（Dari）與普什圖語（Pashto ）母語人士，熟知當地脈絡，協助引導政策。

在此同時，塔利班發言人表示，遭臉書打壓，並批評臉書侵犯他們在阿富汗的“言論自由”。