博雷利呼籲與塔利班進行對話 防止人道主義和潛在遷徙災難

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）8月17日呼籲與喀布爾當局進行對話，以出現發生人道主義危機。但他明確表示這並不意味着塔利班獲得了國際承認。

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博雷利周二與歐盟27國外長就阿富汗局勢舉行了特別在線會議。會後，博雷利代表歐盟通過聲明指出，“歐盟各國外交部長今天齊聚一堂，舉行了一次特別會議，審議阿富汗最新的重大發展。在經歷了幾十年的衝突之後，該國發現自己處於一個十字路口。 其公民的福祉和安全、政治和人權成就以及區域和國際安全都處於危險之中。”他說，“阿富汗政府和塔利班之間的談判進程為達成一個能保證阿富汗境內和該地區安全與和平共處的解決方案提供了最佳機會。歐盟呼籲阿富汗所有各方尊重所做的所有承諾，並進一步尋求一個包容、全面和持久的政治解決方案。保護和促進所有人權，特別是婦女和女孩的人權，必須是這些努力的一個組成部分，婦女應得到支持，並能夠為這一進程作出充分的貢獻。”

博雷利說，“歐盟強調，在阿富汗的所有歐盟公民以及為歐盟或成員國工作的當地工作人員的安全和保障是最重要的。通過成員國之間強有力的協調，正在做出一切可能的努力來確保他們的安全，包括通過不斷疏散有需要的工作人員及其家屬。歐盟還將特別關注那些因有原則地參與我們的共同價值觀而現在安全可能受到威脅的阿富汗人。”他說，“歐盟呼籲立即停止一切暴力，恢復安全和公民秩序，保護和尊重阿富汗各地平民的生命、尊嚴和財產。在這方面，歐盟對有關阿富汗各地嚴重侵犯和踐踏人權的報告深表關切。”

博雷利說，“不應通過武力，而應通過基於民主、法治和憲政的有意義的談判，建立全面和包容性的政治解決和衝突的持久解決辦法。歐盟回顧了維護和發展阿富汗人民自2001年以來取得的政治、經濟和社會成就的重要性，例如婦女、兒童和屬於少數民族的人的權利，包括獲得教育和保健的權利。阿富汗作為《聯合國憲章》的簽署國，必須維護和促進其中所載的價值觀、權利和原則，履行其國際義務。”

博雷利說，“歐盟的目標是繼續支持阿富汗人民，支持該國的民主、善治、人權以及社會和經濟發展，包括努力防止和管理與持續衝突的不穩定的阿富汗有關的風險，從而導致區域不穩定、毒品販運和不受控制的非法移民。在這種情況下，歐盟與其在中亞的合作夥伴的接觸將越來越重要。打擊恐怖主義和防止國際恐怖組織利用阿富汗領土仍然是歐盟在該國集體參與的核心。”他說，“然而，與任何未來的阿富汗政府合作的條件是：和平和包容的解決方案，尊重所有阿富汗人的基本權利，包括婦女、青年和屬於少數民族的人，以及尊重阿富汗的國際義務，致力於打擊腐敗和防止恐怖組織利用阿富汗的領土。”

博雷利說，“為了應對阿富汗日益惡化的人道主義局勢，歐盟將繼續向阿富汗人民提供基於需求的援助，並呼籲所有行為者允許人道主義援助安全和不受阻礙地進入有需要的阿富汗婦女、男子和兒童，包括大量的境內流離失所者。歐盟呼籲塔利班在任何情況下都要尊重其在國際人道主義法下的義務。歐盟還將支持阿富汗的鄰國應對負面的溢出效應，這是由越來越多的難民和移民流動所預期的。”

另在周二的記者會上，博雷利說，“我們有必要評估這一長期承諾的後果。這一承諾最初是以打擊基地組織的需要為指導的，基地組織應對9月11日（2001）的襲擊負責。西方的承諾是摧毀基地組織，但這一承諾逐漸轉向建設一個現代國家，轉向國家建設的目的，以便能夠保障人的自由和基本權利，特別是婦女和女孩。20年後的今天，我們可以說，任務的第一部分成功了，第二部分（沒有）。”

博雷利說，“我們必須捫心自問--與我的同事、外交部長們的這次會議是第一次這樣做，用前所未有的大量資源進行的國家建設行動的後果，但就阿富汗國家和阿富汗軍隊的有限復原力而言，它取得的結果非常有限。我認為，在世界各地，類似的行動將導致類似的結果，只要國家建設進程不被視為本土的東西，不被視為人民參與和（被）授權的東西。”

博雷利說，“在過去的幾天里，為了籌備這次會議，我與一些夥伴進行了接觸，包括北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以便了解當地的情況。”他說，“當地的局勢是非常不穩定的。在某些時候，對於那些一直在（與我們合作和為我們工作）並支持我們工作的人來說，它正變得危險。阿富汗人民。這次會議的主要結論是，首要目標和優先事項是確保仍在該國的歐洲國民以及與我們一起工作了20多年的阿富汗公民在最佳安全條件下撤離，如果他們想離開該國的話。我們不能拋棄他們，我們將做--我們正在做--我們所能做的一切，以便將他們帶到歐盟成員國並為他們提供庇護。”

博雷利說，“第二，我們必須確保塔利班的回歸在阿富汗造成的新的政治局勢不會導致向歐洲的大規模移民運動。我們需要在歐盟成員國和過境國之間進行協調。這將是我們議程上的重點，我們必須支持阿富汗的過境國和鄰國。”他說，“第三，我們將不得不與喀布爾當局取得聯繫--喀布爾當局，不管他們是誰，塔利班已經贏得了戰爭，所以我們將不得不與他們交談--以便在必要時儘快進行對話，以防止一場人道主義和潛在的移民災難，但也是一場人道主義危機。這種對話還必須側重於防止外國恐怖分子在阿富汗重新出現的手段。當然，這也是我們議程中非常重要的內容。”

博雷利說，“我們將與阿富汗當局打交道，因為他們是這樣的。同時，在尊重阿富汗不同政府50多年來所接受的國際義務方面保持自然的警惕。當然，我們非常關注的是婦女和女孩的狀況，人類的權利，特別是婦女和女孩的權利。我們必須組織外國公民和阿富汗人安全和有序地離開。為此，喀布爾機場的運作至關重要，同時也要確保這些人能夠到達機場的途徑。”他說，“我們必須呼籲塔利班尊重他們對平民和財產的承諾。將繼續提供人道主義支持。”博雷利說，“我們擔心在接下來的幾個月里，如果出現對糧食生產非常不利的氣候狀況，阿富汗人民可能會處於可怕的境地。人道主義支持也將存在。”

在隨後的提問環節，有記者提問稱，“我有一個關於所有這一切的地緣政治影響的問題，你是否擔心結果會是中國在亞洲那部分地區有更強的作用。第二個問題是，我不知道在會議期間你是否有機會觀看塔利班的新聞發布會。那是一個長達一小時的新聞發布會，他們試圖將自己描述為更加溫和，與20年前的塔利班不同。我的問題是：你已經和塔利班接觸了嗎？你是否正在與他們討論？你認為今天的塔利班與20年前的塔利班不同是可信的嗎？”

博雷利說，“首先，這些發展肯定會對區域和國際安全產生廣泛的影響。這就是為什麼我們必須與美國緊密合作。但是，與此同時，我認為所發生的事情表明，歐洲需要發展這種著名的戰略自主權，以便準備好面對最終影響我們的挑戰。”他說，“我們必須與美國進行強有力的合作，我們必須更積極地與該地區的夥伴合作。特別是與中亞國家，這些國家突然出現在地緣戰略上。幾周前我在塔什干；我有機會與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）和巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）交談。”

博雷利說，“這些國家將成為我們的戰略。但也有關鍵行為體，尤其是土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度、中國和俄羅斯。我們與這些國家的接觸將必須增加，同樣重要的是將局勢維持在聯合國安理會的範圍內。但可以肯定的是，這是自克里米亞被俄羅斯佔領以來發生的最重要的地緣政治事件。而且它將對世界的地緣政治平衡產生影響。一些會員國在描述那裡發生的事情和對西方世界的後果時非常粗暴。”

此外，英國外交大臣多米拉布（Dominic Raab）周二呼籲對阿富汗採取務實的做法，他在接受倫敦LBC廣播電台採訪時說，英國及其盟友必須 “充分利用”這一局勢，並“對塔利班施加壓力，確保其比過去更加溫和”。拉布還告訴天空新聞台，“我們將不得不採取務實的態度，正如英國的政策一直以來所做的那樣......我們將需要能夠發出明確的信息，”他補充說，“他們現在已經掌權，我們必須應對這一現實。”拉布證實，喀布爾機場的情況，周一在那裡發生了致命的混亂正在趨於穩定，因為美國和英國的軍隊正在加強“安全，包括人群控制”。