喀布爾機場混亂驚爆人踩人

北大西洋公約組織（NATO）官員表示，阿富汗首都喀布爾機場的大門發生人擠人踩踏事件，造成17人受傷。於此同時，西方國家加緊撤離他們的外交官員與眷屬等人員。因混亂阻滯，荷蘭撤僑專機接不到人白跑一趟。

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阿富汗喀布爾機場發生人擠人踩踏事件，已經有17人受傷。中央社今天引述路透社消息，根據在機場工作的北約官員說，在民兵組織塔利班（Taliban）15日接管阿富汗後，亟欲逃離的阿富汗民眾已被告知，除非他們持有護照與簽證，否則不要聚集在機場周邊。

這位不具名官員表示，他並未聽聞任何塔利班民兵在機場外施暴的通報。

據荷蘭外交部長卡哥（Sigrid Kaag）今天表示，由於阿富汗首都喀布爾的機場外局面混亂，美軍不放人進機場，導致無法讓符合條件的人員登機，昨晚的荷蘭撤僑行動沒有成功。

仍然是路透社消息說，荷蘭原本目標是撤離當地多達1000名的使館工作人員、翻譯與眷屬。但卡哥表示，這架由荷蘭與北歐國家共同派遣的軍用飛機，於晚間離開喀布爾飛返荷蘭，機上沒有撘載任何人員。卡哥告訴荷蘭國家通訊社（ANP）：“這很糟糕。許多人和他們的家人都被擋在機場門口。”

他說，美國武裝部隊不允許任何阿富汗人進入機場，即使這些人有正確的許可證，因此這架軍機僅停留在喀布爾的地面半小時就起飛。

卡哥說：“我希望今天情況會有所改善，我們正試圖掌握情勢，以確保所有我們想要撤離的人都能撤離。”（