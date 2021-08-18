塔利班溫和安撫：不想內外樹敵

阿富汗塔利班在佔領喀布爾以來的首次官方新聞發布會上表示，他們希望與其他國家保持和平關係，並將在伊斯蘭教法框架下尊重婦女權利。這份聲明雖然並未提供細節，但暗示了一種比20年前塔利班統治期間更溫和的路線。這一聲明公布之際，美國和西方盟友正在撤回外交官和平民。此前一天，出逃的阿富汗人造成喀布爾機場陷入混亂。

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據路透社報道稱，塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)17日表示，“我們不想要任何內部或外部敵人。” 塔利班當天發表溫和聲明，並承諾與他國建立和平關係並尊重婦女權利。塔利班這位發言人穆賈希德還表示，婦女將被允許工作和學習，“將在伊斯蘭教法框架下非常活躍地參與社會活動”。

穆賈希德表示，塔利班不會尋求對前阿富汗政府軍士兵和西方支持的政府的成員進行報復，並補充稱，將赦免前阿富汗政府軍士兵以及為國際部隊工作的承包商和翻譯。“沒有人會傷害你們，沒有人會敲你們的門，”他表示，並補充稱，現在的塔利班與20年前有“巨大的不同”。他表示，民間媒體可以繼續在阿富汗保持自由和獨立。他還稱，目前在機場試圖逃離阿富汗的家庭應該回家，他們不會受到任何傷害。

該報道稱，穆賈希德的溫和語氣與阿富汗第一副總統Amrullah Saleh的發言形成鮮明對比。後者此前宣布自己是阿富汗“合法的看守總統”，並誓言不會向塔利班低頭。

儘管Saleh直言不諱表達了自己的立場，但目前尚不清楚他在一個飽受數十年衝突困擾的國家中能獲得多少支持。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰伯格表示，塔利班應該允許所有想要離開阿富汗的人離開，並補充稱，北約的目標是幫助在阿富汗建立一個能存活下去的國家。北約還表示，塔利班絕不能讓阿富汗再次成為恐怖主義的溫床，並警告稱，即使在撤軍後，北約仍保留遠距離打擊任何恐怖組織的軍事力量。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，塔利班已經告訴美國，他們將為平民進入機場提供安全通道。當被問及美國將如何確保塔利班遵守尊重婦女權利的承諾時，沙利文表示，選項包括制裁和呼籲國際社會對其進行譴責和孤立。他表示，華盛頓將直接告訴塔利班“某些類型的行動的代價和制約是什麼，以及我們的期望是什麼”。

美國總統拜登此前表示，他必須做出選擇，是要求美軍無休止地戰鬥，還是履行他的前任、共和黨總統特朗普談判達成的撤軍協議。拜登將塔利班再度控制阿富汗歸咎於阿富汗政治領導人逃離以及軍隊放棄抵抗。

聯合國秘書長發言人杜加里克(Stephane Dujarric)在紐約回應塔利班新聞發布會時對記者表示，“我們需要看看實際發生了什麼，我認為我們需要看到在履行承諾方面的實際行動。”

聯合國在一份聲明中稱，聯合國人權理事會下周將在日內瓦舉行特別會議，應對塔利班接管政權後“嚴重的人權關切”。

歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示，“歐盟呼籲塔利班在任何情況下都遵守其在國際人道主義法下的義務。