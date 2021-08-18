有炒“阿富汗今天是台灣明天” 蔡英文說話了

台灣總統，民進黨主席蔡英文今天說，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論，她要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。蔡英文說，“自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項”。

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據中央社今天報道稱，就阿富汗變天，蔡英文說：台灣唯一選項是讓自己更強大。台灣民進黨今天召開中常會，因應防疫，采線上視訊；蔡英文並在會中提到阿富汗情勢議題，這也是美國從阿富汗撤軍後，蔡英文首度對此議題表態。蔡英文在會中提到，近來阿富汗情勢的變化，引起很多討論。“我要告訴大家，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己”。

蔡英文說，“我們也要讓我們的存在具有意義，也就是說，對於民主自由價值的堅持，對國際社會的集體安全和繁榮，我們是不可或缺的”，蔡英文說，台灣更要跟有共同價值及利益的夥伴，一起努力和合作。蔡英文強調稱，“自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項”。

據蔡英文提到，過幾天，就是823金門戰役的63周年。63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。

蔡英文向民進黨中常委指出，面對各種挑戰、威脅，如果這一代的人，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，將對不起世世代代的台灣人。身為台灣人，身為民進黨的一分子，這就是時代任務，大家一起全力以赴。

據該報道，民進黨發言人顏若芳今天說，拿阿富汗類比民主台灣何等荒謬，呼籲國民黨，黨主席選舉不要無限上綱到忘記歷史教訓，更不應無視當前國際政經情勢新發展，只想操作所謂“棄台論”。

顏若芳透過新聞稿指出，國民黨主席參選人朱立倫說“沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣”，部分國民黨人士稱“今日阿富汗，明日台灣”；但只要略知台灣史的人都知道，過去國民黨威權統治下，造成台灣人民多少的歷史傷痛。她說，在許多台灣人犧牲努力下，好不容易從戒嚴、威權，走向民主自由，朱立倫還在以國民黨本位主義想法，說出高傲言論。

顏若芳表示，朱立倫說台灣不要走回“麻煩製造者”，事實上中國才是破壞現狀、造成印太區域不穩定的始作俑者，朱立倫對中國打壓台灣視而不見。她說，國民黨面對與台灣共享自由民主價值理念的美國時，嘴上說親美，但實際行動都是在反美，現在更是“疑美”。

顏若芳指出，國民黨以阿富汗狀況比擬台灣，完全不恰當，總統蔡英文2016年執政後，台灣努力與民主自由理念價值相同的國家建立互動關係；發展台灣自主防衛能力，包括國艦國造、國機國造、國防改革，提高國防預算，在世界136個國家戰力指數排名第26名。

顏若芳表示，這次國民黨特定人士用阿富汗事件影射美國會棄台灣不顧，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）反駁這項說法，表示阿富汗與台灣情況截然不同，美國對台灣的承諾一如既往堅實。顏若芳指出，國民黨應清楚交代對台、美及對中國關係的態度，不要因自己政黨內部主席選舉的鬥爭，向國際傳達錯誤訊息，影響台灣的外交。