特朗普贊成美國撤軍但批拜登的處理尷尬透了

美國前總統唐納德-特朗普雖然堅定支持美國應當從阿富汗撤軍，但批評他的繼任者拜登對美國從阿富汗撤軍混亂處理是美國有史以來最大的尷尬。

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據彭博社今天報道稱，前總統特朗普稱拜登從阿富汗撤退是 "最大的尷尬"。美國前總統唐納德-特朗普批評他的繼任者拜登對混亂的美國從阿富汗撤軍的處理，說他會在美國軍人撤退之前會先讓美國人和設備離開阿富汗，而且他與塔利班達成了協議，是要用武力護衛撤離。

據特朗普周二在接受福克斯新聞主持人肖恩-漢尼提的電視採訪時說，"我們要撤離阿富汗是件好事，但沒有人比喬-拜登處理撤軍的方式更糟糕，"特朗普說，"我認為，這是我們國家歷史上最大的尷尬。"

該報道稱，周一，喀布爾國際機場出現了混亂，在塔利班戰士在美軍離開後控制了首都後，人們拚命地逃離。拜登政府說，美國現在已經確保了機場的安全，並為數千名美國人的撤離掃清了道路。但特朗普說，可能有多達4萬人 "潛在的人質 "被滯留下來。

特朗普曾承諾讓美國軍隊從阿富汗撤軍回國，他在任時與塔利班達成了一項協議，規定5月1日為有條件撤軍的最後期限。據這位前總統說，他告訴塔利班最高領導人，如果有任何美國人受到傷害，"美國將以前所未有的力量打擊你，此前沒有任何國家受到過這種打擊。"

拜登為他的決定辯護，但承認阿富汗政府的倒台比預期的要快。他指控說，特朗普政府的協議 "使塔利班處於自2001年以來最強大的軍事地位"。

據該報道，特朗普曾預告在2024年再次競選白宮，他在周二不願確認他的計畫，但補充說 "我想你會很高興"。