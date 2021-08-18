阿富汗民眾的一絲希望：逃離

法國當局從喀布爾撤離的45名法國和夥伴國國民於8月17日星期二下午抵達巴黎。法國計畫在未來幾小時和幾天內進行其他撤離行動，以撤離所有法國國民，以及為法國組織工作的阿富汗人。已經在法國境內的阿富汗難民對他們的親屬感到擔憂。據本台報道稱，這就是尋求政治庇Mokhles Ramin和2015年以來在法國的難民Zabiulah Mohammadi的情形。

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據報道，莫克萊斯-拉明整晚都在用手機與家人交流信息。在他佔據的位於巴黎環形公路邊緣的小旅館房間里，莫克勒-拉明擔心他的家人，因為他們仍然被困在喀布爾，"我很擔心我的家人，因為我為英國軍隊工作。我很擔心我的家人，我們是什葉派，我們知道塔利班想把什葉派消滅掉。”

據報道稱，這位35歲的人說著無可挑剔的英語，在2014年之前一直為喀布爾和坎大哈的國際部隊擔任翻譯。然後他離開阿富汗前往奧地利和法國。莫克萊斯-拉明說，"我非常害怕，因為我和我的家人都是什葉派，塔利班會搜查每間房子，他們會問 誰和誰一起工作？而且因為我幫助了英國軍隊，我的家人肯定會受到威脅。他們冒着死亡的危險......特別是我的兩個小弟。”

坐在巴黎北部一個小廣場的矮牆上，莫克萊斯-拉明回溯了過去幾周在阿富汗的情況。他詰問，"我們的國家怎麼會這麼快就落給阿富汗伊斯蘭激進教徒手中？為什麼我們的總統和他的政府這麼容易垮台並逃跑？” 莫克萊斯-拉明指責阿富汗總統：是一個叛徒。莫克萊斯-拉明警告國際社會，塔利班現在正在玩文字遊戲。莫克萊斯-拉明說，"他們沒有改變，你一定不要相信他們此刻所要展示的東西。大赦天下、無所畏懼的女人......這都是為了讓他們看起來是更好的一場表演。但是，當媒體和攝像機都離開後，會發生什麼？”

紮比烏拉-穆罕默迪（Zabiulah Mohammadi）也有同感，他自2015年以來一直是法國的難民，如今在他的協會 "新篇章"（Nouvelle Page）中，他是一個尊重人權的阿富汗自由活動家。他在接受RFI記者Alice Rouja採訪時表示，他害怕看到自己的國家陷入困境："喀布爾的窮人會死去，因為他們沒有食物。為什麼我們阿富汗人多年來一直在遭受這樣的情景？”

這倆人都有親戚想逃離阿富汗，前來歐洲。因此，莫克萊斯-拉明呼籲世界各國領導人，特別是法國總統馬克龍："我們是被迫離開這個國家的，所以應該開放你們的邊界。向所有難民開放。在歐洲有很多地方可以讓他們重新定居。給他們提供庇護。建立一個和平的世界，不要找借口。”

據該報道說，這個年輕的阿富汗人心病深重："今年夏天我瘦了很多。在難以看到他在法國有什麼未來、國家的衰落和對家庭的擔憂之間，” 他說他已經走到了盡頭，但卻還保持着這一絲希望，使他能夠堅持下去。“那些被困的人，無論是在喀布爾機場還是在家裡，每個人都想逃離......而這個希望來自國際社會。那是唯一剩下的一個... 就是為了能夠逃離！"