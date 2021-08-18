阿富汗直擊：塔利班無處不在 允諾外國人和平撤離

儘管自周日起在阿富汗掌權的塔利班現在控制着喀布爾機場的外圍，但通過談判，已經從西方國家的各大使館清理出一條通道，這也使本台記者索尼婭-蓋紮利Sonia Ghezali能夠在8月18日星期三提前到達停機坪，獲得可以撤離保證。索尼婭-蓋紮利自2016年以來一直在為RFI報道阿富汗新聞，Sonia Ghezali應乘坐一架法國軍隊的飛機離開該國首都。

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據本台報道稱，這也許是索尼婭-蓋紮利Sonia Ghezali在阿富汗土地上的最後一次記述報道，與她過去五年的報道相比，今天的記敘必然是以更個人化的形式來表達。據索尼婭-蓋紮利今天發自當地的報道稱，阿富汗在喀布爾，"塔利班無處不在。”

在喀布爾機場，許多外國人正在等待被撤離。喀布爾機場是該國的最後一個出口，總是擠滿了想要流亡的人，他們渴望逃離重返政權的塔利班。這裡就是許多外國公民等待被撤退的唯一地方。

據索尼婭-蓋紮利Sonia Ghezali報道稱，半夜時分，我們都登上了幾輛大巴，前往喀布爾軍用機場，其中一部分由塔利班護送，他們已經 "清理 "了道路，可以說是暢通無阻。路上很順利，我們根本沒有遇到任何問題，沒有被攔住，甚至沒有被檢查。在前幾天，我們看到這條通往機場的道路上停滿了成千上萬的汽車。

但現在情況並非如此了。顯然，這是在塔利班的配合下完成的，否則根本不可能如此輕鬆地前往軍用機場而不被逮捕。

塔利班無處不在：他們設置了路障，他們佔據了周日權力交接前由警察和政府軍士兵佔據的地方。

當我們到達軍用機場的入口時，我們又不得不等待了大約一個小時。在入口處，我們看到所有人都在機場建築邊上等待。我們看到很多年輕人，特別是年輕男子，試圖利用最微小的機會進入撤走的人群。我們有好幾輛大巴，我們一組一組地進入軍用機場，其中一些人成功地和我們一起進去了。

不過最終他們還是被發現了，因為我們進入軍用機場時被檢查了好幾次。他們被發現了，然後被美國士兵驅走。一旦進入機場大院，就由美國和法國士兵提供安保與檢查。

就塔利班有沒有向西方提供任何保證？據本台在迪拜的特派記者文森特-蘇里奧（Vincent Souriau）報道，星期二晚上凌晨三點到四點之間，撤退的乘客從喀布爾被運載疏散到阿布紮比。最後的消息是，喀布爾機場正在準備一架新飛機，預計將有大約200名乘客登機。

速度正在加快，這意味着，正如我們在阿富汗的記者所報道的那樣，安全局勢似乎略有改善。這是迄今為止的主要問題：在塔利班控制下的阿富汗首都市中心和美國控制下的軍用機場之間的權力正在交接轉移。

據我們知道，撤離的一些人法國人順利地乘坐了巴士，這意味着叛亂分子塔利班確實已經給出了保證。他們在周三對媒體說，他們不想攻擊外國人。他們已準備好進行合作，以便撤離工作順利進行。據該報道說，這似乎已走上正軌。