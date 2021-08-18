馬拉拉：我為我的阿富汗姐妹們擔心

2014年諾貝爾和平獎共同得主馬拉拉·優素福紮伊（Malala Yousafzai）8月17日在《紐約時報》刊文表示，在塔利班於阿富汗奪權後她對該國婦女安危的擔憂。

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馬拉拉寫道，“在過去20年中，數百萬阿富汗婦女和女孩接受了教育。現在，他們被承諾的未來正危險地接近溜走。塔利班--在20年前失去權力之前，他們禁止幾乎所有的女孩和婦女上學，並對反抗他們的人施以嚴厲的懲罰--重新控制了局面。像許多婦女一樣，我為我的阿富汗姐妹們擔心。”她稱，“我不禁想起了我自己的童年。2007年，塔利班佔領了我在巴基斯坦斯瓦特谷地的家鄉，不久之後又禁止女孩接受教育，我把書本藏在長長的、厚厚的披肩下，在恐懼中走到學校。五年後，當我15歲時，塔利班試圖殺死我，因為我大聲疾呼我有上學的權利。”

馬拉拉說，“我不禁為我現在的生活感到感激。在去年大學畢業並開始開拓自己的職業道路後，我無法想象會失去這一切--回到一個由持槍的男人為我定義的生活。”她說，“阿富汗女孩和年輕婦女再次來到我曾經去過的地方--因為想到她們可能永遠不會被允許看到教室或拿着書而感到絕望。塔利班的一些成員說，他們不會剝奪婦女和女孩的教育或工作權利。但是，鑒於塔利班暴力壓制婦女權利的歷史，阿富汗婦女的恐懼是真實的。我們已經聽到報告說，女學生被趕出了她們的大學，女工人被趕出了她們的辦公室。”

馬拉拉說，“這對阿富汗人民來說並不新鮮，他們幾代人都被困在全球和區域大國的代理戰爭中。孩子們出生在戰場上。家庭多年來一直生活在難民營中--最近幾天，又有數千人逃離了他們的家園。塔利班攜帶的卡拉什尼科夫手槍是所有阿富汗人民肩上的沉重負擔。那些在意識形態和貪婪的戰爭中把阿富汗人當作棋子的國家，卻讓他們自己來承擔這個重擔。”她稱，“但是，現在幫助阿富汗人民，尤其是婦女和兒童還不算太晚。在過去的兩周里，我與阿富汗的幾位教育倡導者談了他們目前的情況，以及他們希望接下來會發生什麼。一位為農村兒童開辦學校的婦女告訴我，她已經與她的老師和學生失去聯繫。”

馬拉拉說，“她說：‘通常我們從事教育工作，但現在我們專註於帳篷。’人們正在成千上萬地逃亡，我們需要立即提供人道主義援助，以便家庭不會死於饑餓或缺乏清潔水。她回應了我從其他人那裡聽到的一個請求。區域大國應該積極協助保護婦女和兒童。鄰國--中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦--必須向逃亡的平民敞開大門。這將拯救生命並幫助穩定該地區。他們還必須允許難民兒童在當地學校入學，允許人道主義組織在難民營和定居點設立臨時學習中心。”

馬拉拉說，“展望阿富汗的未來，另一位活動家希望塔利班能具體說明他們將允許什麼。"只是含糊地說'女孩可以上學'是不夠的。我們需要具體的協議，即女孩可以完成教育，可以學習科學和數學，可以上大學，並被允許加入勞動力，做她們選擇的工作。與我交談過的活動人士擔心，如果回到只有宗教的教育，這將使兒童沒有實現夢想所需的技能，他們的國家在未來沒有醫生、工程師和科學家。”她說，“我們將有時間來辯論阿富汗戰爭中的錯誤，但在這個關鍵時刻，我們必須傾聽阿富汗婦女和女孩的聲音。她們要求保護，要求教育，要求獲得承諾的自由和未來。我們不能繼續讓她們失望。我們沒有時間了。”