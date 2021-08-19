塔利班伊斯蘭學者理事會將裁決女性在阿富汗的角色

一位塔利班高級領導人表示，阿富汗女性的角色，包括她們的工作和受教育的權利以及她們應該如何穿着，最終將由一個伊斯蘭學者理事會決定。

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據路透社今天報道說，塔利班高級成員稱伊斯蘭學者委員會將決定女性在阿富汗的角色。塔利班官方說，“我們的烏理瑪(學者)將決定是否允許女孩上學，” 據能夠接觸到塔利班決策的Waheedullah Hashimi告訴路透社，“阿富汗人99.99%是穆斯林，他們信伊斯蘭教，”Hashimi說。“當你相信法律的時候，肯定應該運用該法律。我們有一個理事會，一個非常著名的烏理瑪理事會。他們將決定該怎麼做。”據Waheedullah Hashimi稱，“他們將決定她們是否應該戴頭巾、穿布卡(burqa)，或者只戴面紗加阿巴亞(abaya)什麼的，或者不戴。這由他們決定。”

頭巾通常是一條覆蓋頭部的圍巾，布卡是一件全部遮蓋的長袍，而阿巴亞是一件不遮蓋面部的長袍。

該報道稱，西方領導人表示，他們將根據新塔利班的行動來做出評判，包括他們如何對待女孩和婦女。據英國首相約翰遜周三說，“我們將根據這個政權做出的選擇、根據它的行動而不是言語、根據它對恐怖主義、犯罪和毒品的態度，以及對人道主義准入和女孩受教育權利的態度，來判斷這個政權。”

Hashimi說，儘管最近幾周塔利班在阿富汗佔領多地，但即使是塔利班也沒有想到這麼快就進入喀布爾。但在總統加尼(Ashraf Ghani)逃離阿富汗後，首都出現了混亂。據Waheedullah Hashimi稱，“因此我們的領導命令我們的塔利班進入喀布爾。當時沒有人抵抗，根本就沒有人。我們如入無人之境。所以我們佔領了這裡，現在我們控制了喀布爾。”