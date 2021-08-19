阿富汗女記者發視頻求救 指控塔利班已經禁止她工作

一名阿富汗電視節目女性主持人說，在塔利班奪取該國政權後，她本周被禁止進入電視台工作，她並在網上發布一段視頻呼籲幫助。任職於國營RTA電視台的著名主持人沙布南-道蘭（Shabnam Dawran）在視頻中說："所有能聽到我說話的人，或如果全世界都能聽到我的話，請幫助我們，因為我們的生命處於危險之中。”

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天發自喀布爾的報道稱，在經過10天的倉促軍事行動後，塔利班於周日奪取政權，並表示將尊重婦女的權利，允許她們接受教育和工作，並確保獨立和自由的媒體。日前曾有另一名塔利班官員甚至做出行動，與一名女記者坐下來接受面對面的採訪。

但在國營RTA電視台工作了六年的沙布南-道蘭（Shabnam Dawran）說，與她的男同事不同，她本周沒有被允許去上班。據沙布南-道蘭（Shabnam Dawran）說，“儘管局勢改變後，我沒有放棄，去了我的辦公室，但不幸的是，我沒有被允許進入，儘管我出示了我的辦公卡，"她在視頻中繼續說道，"持有辦公卡的男性員工被允許進入辦公室，但我被告知我不能繼續履行職責，因為形勢已經改變。”

法新社說，國際社會和許多阿富汗人仍然對塔利班的承諾抱有極大的懷疑。阿富汗人，特別是婦女和宗教少數群體，仍然記得他們在1996年至2001年期間塔利班執政時建立的殘酷的原教旨主義政權。塔利班推行了一種極端嚴格的伊斯蘭法。婦女不被允許工作或學習，小偷和殺人犯面臨可怕的懲罰。

據該報道，分享該視頻的人中包括阿富汗24小時新聞頻道Tolo News的高級編輯米拉卡-波帕爾。米拉卡-波帕爾周三在一條分享了數千次的推文中寫道，"塔利班不允許我的前同事（......）沙布南-道蘭今天開始工作。" 而前一天，波帕爾曾在他的推特賬戶上發布了一張Tolo News新聞女主播的照片，並寫道："我們今天已經恢復了這位知名女主播的電視廣播。”