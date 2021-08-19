馬來西亞政治危機有解 新首相可望組閣

馬來西亞執政聯盟本周稍早瓦解，媒體和議員周四表示，馬來西亞前副總理伊斯邁薩布理(Ismail Sabri Yaakob)在獲得聯盟於議會的多數支持後，可望組建下一屆政府。巫統議員Ahmad Maslan周四在推特上說，支持伊斯邁薩布理的議員們被要求在今天會見最高元首，以核實他們的支持。蘇丹阿布都拉預定周五與馬國其他王室高層會面。之後可能宣布新總理人選的決定。新政府最快明天接受議會信任投票裁決。

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據路透社今天報道稱，馬來西亞前副總理伊斯邁薩布理獲議會多數支持，可能組建下一屆政府。如果得到確認，伊斯邁薩布理的任命將標誌着馬來民族統一機構(巫統，UMNO)重新執政。巫統因受到廣泛的腐敗指控，特別是圍繞一馬發展(1MDB)的醜聞，三年前於大選中慘敗失去執政黨地位。

據《星報》和其他媒體消息，伊斯邁薩布理獲得了多數的支持，在222個席位的議會中，有114名議員支持他。

馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉希望，議會要對新總理人選進行信任投票，以證明其獲得多數支持。

據巫統議員Ahmad Maslan今天周四在推特上說，支持伊斯邁薩布理的議員們被要求在周四會見最高元首，以核實他們的支持。

蘇丹阿布都拉預定周五與馬國其他王室高層會面。之後可能宣布新總理人選的決定。

據大馬新聞今天報道稱，馬來西亞國家元首今天召見114名國會議員，是要確認他們是否在壓力下支持巫統副主席依斯邁沙比里出任新首相。

其中兩名國會議員在覲見元首後，向媒體轉述覲見的情況。

另據大馬新聞稱，雖然國盟所有50名國會議員支持巫統副主席依斯邁沙比里當新首相，但國盟主席慕尤丁強調，這是有條件的支持。據慕尤丁今午發文告說，一旦依斯邁沙比里出任第9任首相，必須確保新內閣的成員廉正，不能涉及任何法庭刑事案。