聯合國密件：塔利班正加緊搜捕曾助美軍阿富汗人

阿富汗武裝組織塔利班日前矢言不會報復反對者，但聯合國機密文件指出，他們正加緊搜捕曾與美國和北大西洋公約組織部隊共事的人。密件指塔利班或已經獲得曾經為西方國家聯軍服務的阿富汗人名單。不過，在聯合國官網對阿富汗局勢的關注報道，至此沒有任何這一方面的內容透露與涉及。

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據法新社報道稱，聯合國密件指塔利班正加緊搜捕曾助美軍阿富汗人。法新社取得了這份由聯合國威脅評估顧問提供的報告，據內容指出，塔利班已掌握想要逮捕對象的「優先名單」。

根據這份文件，風險最大的是在阿富汗軍隊、警察和情報機構扮演重要角色的人士，且塔利班已開始針對性逐戶訪查想要逮捕的人和他們的家屬。

此外，塔利班也仔細盤查前往首都喀布爾（Kabul）機場途中的人，並在喀布爾和東部大城查拉拉巴（Jalalabad）等重要城市設立檢查站。

這份日期標註為18日的報告是由挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses）撰寫，這個組織常與聯合國機構合作，專門提供情報和分析。據挪威全球分析中心執行長內勒曼（Christian Nellemann）表示：「他們鎖定拒絕降服者的家人，並依據伊斯蘭教律法（Sharia law）告發和懲罰他們的家人。」

據內勒曼（Christian Nellemann）認為，「我們預測曾與北約和美國部隊及其盟友共事的人，連帶他們的家人，都可能遭受酷刑和處決。」他還表示：「這將進一步危害西方未來對抗塔利班、伊斯蘭國（ISIS）及其他恐怖威脅的情報工作，包括旗下網絡、方法和能力。」

據挪威全球分析中心還警告，如果仍留在阿富汗境內的西方人或其他外國人批評塔利班，例如醫療工作者，塔利班很可能盯上或逮捕他們。

法新社說，聯合國發言人尚未就這份文件做出回應。