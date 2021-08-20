阿富汗：潘希爾是抵抗塔利班的最後堡壘？

在喀布爾機場繼續撤離的同時，在阿富汗的幾個城市，塔利班的反對者已經走上街頭向他們挑戰。在距離首都東北部兩小時車程的潘希爾山谷，正在組織抵抗，有稱潘希爾是最後一個仍然對抗塔利班的堡壘。

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據本台報道，在短短11天的閃電戰中，幾乎整個阿富汗都落入塔利班之手，只有一個省區逃過一劫：這就是潘希爾。這是一個陡峭的山區，非常難以進入。這是一個堅不可摧的堡壘，無論是蘇聯人還是塔利班都沒有成功征服過潘希爾。

據俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫8月19日星期四也提及說，正是在潘什爾組織了對塔利班的抵抗，拉夫羅夫呼籲在阿富汗進行成立 "代議制政府 "的談判。

2001年被基地組織暗殺的反蘇抵抗運動英雄馬蘇德指揮官的兒子艾哈邁德-馬蘇德已經在潘希爾與阿富汗前副總統阿姆魯拉-薩利赫會合。他說他 "準備追隨他的父親的腳步"，並在《華盛頓郵報》發表的一篇專欄文章中呼籲華盛頓提供幫助，提供武器和彈藥支持，他懇求說："你們是我們最後的希望。"艾哈邁德-馬蘇德說，他有足夠的戰士來對抗塔利班，並且已經有 "對指揮官的投降感到厭惡 "的政府軍士兵加入。

為該省居民服務的馬赫迪告訴RFI，"目前沒有針對潘希爾省的戰鬥或攻擊。參加抵抗的當然是該地區的居民，他們中的絕大多數人都有武器，而且幾十年來一直如此。我們前武裝部隊的士兵，他們在塔利班的猛烈攻擊下放棄了自己的陣地，撤退到潘希爾。最後，還有大量逃離阿富汗其他省份後流離失所的家庭也加入了潘希爾山谷的抵抗。

據馬赫迪說，"更有可能的是，如果塔利班永久上台，組建政府並強行實施他們的法律，將會有更多的流離失所者從阿富汗其他地區湧入潘希爾省，加入他們的抵抗運動。"

潘希爾省距離首都喀布爾兩小時車程，自5月初以來，確實接收了數千名來自塔利班控制下一個又一個省份的流離失所者。絕大多數逃亡者不得不徒步旅行數百公里，目前由山谷中的村莊居民接待，他們正在忍受艱難的人道主義困境和安全條件。

有一個真正的問題是，據馬赫迪警告說，潘希爾省被塔利班包圍，我們隨時都可能發現自己被包圍，面對猛烈襲擊。塔利班可以切斷道路，以阻止向該省供應援助，包括人道主義援助。而如果這種情況發生，我們將面臨非常嚴重的糧食短缺問題，這可能危及人們的生命。

不過，阿富汗空域是開放的，"馬赫迪繼續說。因此，鄰國的飛機有可能運送援助。我們仍然有很大的希望，但我們不能獨自做到這一點。我們需要其他國家的幫助和支持。這是一個共同的事業，反對不公正，反對邪惡，反對壓迫。而且這不僅僅是關於阿富汗，而是關於整個世界。我們絕對需要緊急幫助。”

據該報道，與此同時，在塔利班掌權幾天後，全國各地的衝突仍在繼續，有人在反對伊斯蘭組織的示威活動中喪生。

在東部城市阿薩達巴德，阿富汗人在周四阿富汗獨立102周年之際揮舞着黑、紅、綠三色的國旗。這是一種反抗塔利班的方式，塔利班強迫居民把白旗捆插在公共建築上。

在首都喀布爾，大約200人也在星期四一次集會上示威反抗塔利班，示威者也揮舞着三色國旗。在這些示威活動中，抗議者還高唱民族主義、反巴基斯坦的歌曲。周三在賈拉拉巴德舉行的類似集會，但被槍聲驅散。

塔利班則在阿富汗獨立紀念日發表的一份聲明中說，"阿富汗人應該非常自豪，在結束美國佔領之後，阿富汗現在即將重新獲得獨立。”塔利班新政權周四在推特上下令釋放 "所有被拘留的政治犯[......]，不設任何限制或條件"。

根據聯合國的一份機密報告，塔利班正在積極尋找曾為外國軍隊工作的人，其中阿富汗軍隊、警察和情報官員面臨的風險最大。