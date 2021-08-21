喀布爾機場依然混亂 美軍機或也飛歐洲

英國和土耳其聯軍以及美國海軍陸戰隊在2021年8月20日在喀布爾的哈米德-卡爾紮伊國際機場疏散時協助一名兒童。美國中央司令部公共事務處提供照片。法新社

阿富汗喀布爾國際機場的周邊仍然一片混亂，星期五軍方發射催淚瓦斯以控制絕望的人群，而美國官員正在考慮派遣部隊營救被困在塔利班檢查站之外的美國人，並將他們送往機場。美國方面醞釀讓運載撤離的軍機也飛往歐洲。

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據華爾街日報今天報道稱，周五，喀布爾國際機場的周邊仍然一片混亂，軍方發射催淚瓦斯以控制絕望的人群。士兵們向空中開槍，並冒險越過塔利班武裝分子控制的邊界，以驅散人群，為試圖進入機場的家庭掃清道路。官員們說，本周接管機場的美國部隊一度越過警戒線，護送169名美國人進入機場。

美國總統拜登(Joe Biden)在星期五的電視講話中說，美國在從喀布爾撤離美國公民和阿富汗盟友方面取得了進展，但他警告說，這項任務可能會造成損失。他誓言要撤離任何想要離開阿富汗的美國人，並表示美國還將努力撤離阿富汗翻譯人員和美國的其他盟友，稱這項任務很危險。

據路透社說，美國官員周五表示，由於進入卡塔爾的人員過多，預計美國國務院將宣布，其從喀布爾起飛的撤僑航班現在可以在歐洲降落。

美國正試圖加緊努力，讓數以千計的美國公民和處境危險的阿富汗人撤離塔利班統治的阿富汗。

美國國務院拒絕對這一消息置評，但表示，“感謝在這一努力中發揮作用的所有合作夥伴”。

消息沒有提及美國軍機在歐洲停留，疏散救援出阿富汗人員的國家名單。