杜特爾特傳向北京承諾地緣政治中立

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）近日請中國駐菲大使黃溪連“向習近平主席轉達深切的謝意，並非常、非常感謝中國對我們的態度。即便在當前地緣政治充滿挑戰的時代，菲律賓將保持中立，至少在他任期內，忠於菲律賓對中國的承諾”。

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據中央社今天報道說，菲律賓軍方20日表示，中國今年至少5度發射信號彈，以驅離巡邏西菲律賓海的菲國軍機。菲國總統杜特爾特此時卻向北京承諾，在他任內，馬尼拉當局將對地緣政治議題保持中立。

馬尼拉和北京在南海主權紛爭上持續對峙。負責西菲律賓海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區軍官巴西亞（Bill Pasia）昨天在一場線上論壇說，今年6月，中國從位於南海島礁的崗哨發射至少5次“煙火信號或信號彈，以驅離我們的情報監視偵察小組”。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

巴西亞說，向菲國軍機發射信號彈的中國崗哨分別位於東門礁（McKennan）、華陽礁（Cuarteron）、南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson South）。另外，他表示，今年以來，菲國軍機例行巡邏西菲律賓海時，中國至少218次以廣播宣示主權。

據該報道，南海情勢劍拔弩張下，杜特爾特對北京持續友好。中國近日捐贈百萬劑中國國藥集團新冠肺炎病毒疫苗給菲國，其中73萬9000劑昨天送抵馬尼拉。已接種兩劑國藥疫苗的杜特蒂在歡迎儀式上說，他由衷感謝北京從疫情爆發以來捐贈的各項醫療設備及抗疫援助，杜特爾特說，“這些舉措真切證明中國政府的善意及菲律賓和中國深厚穩固的關係”。杜特爾特還請中國駐菲大使黃溪連“向習近平主席轉達我深切的謝意，並非常、非常感謝中國對我們的態度。即便在當前地緣政治充滿挑戰的時代，菲律賓將保持中立，至少在我任期內，忠於我們對中國的承諾”。

杜特爾特16日晚間電視談話時說，中國捐贈菲國疫苗並未要求任何附加條件。“直到現在，中國連一支原子筆都沒跟我要過。沒要任何好處，什麼都沒要，除了他們的船在那裡（南海）”。據杜特爾特表示：“但我說：‘我要我的船也在那裡。’我不想跟任何人開戰，不想跟中國（開戰），尤其是美國，因為他們在我們的土地上。”

據中央社說杜特爾特蒂雖與北京交好，但仍維持與美國的條約盟友關係。他7月底與來訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面後，決定不終止菲美軍隊互訪協定（VFA）；這項協定提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。