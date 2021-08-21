瘋傳全球的喀布爾母親託付給美國大兵照片中病嬰救治後找到父親的懷抱了

武裝組織塔利班掌控阿富汗後，許多人奔赴喀布爾機場試圖逃離。在混亂中，一支感人的影片今天在網路瘋傳，內容顯示美軍陸戰隊員從高處將包着尿布的嬰兒拎過裝有刺網的圍牆。五角大樓證實，被美國海軍陸戰隊員舉過鐵絲網的阿富汗嬰兒已與她的父親團聚。

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據法新社消息，喀布爾機場一片混亂中，美軍越過刺網救病嬰影片瘋傳。從影片中可以看到，嬰兒的尿布已經滑脫了一半，一名美軍單手把孩子拉上圍牆，下方擠着一群想要進入機場的阿富汗人。當外國人和一些阿富汗人近一周以來陸續撤離塔利班（Taliban）掌控的喀布爾之際，這支影片在社群媒體上瘋傳。

這樣的故事為緊張的撤離行動添上一絲溫情。近6000名全副武裝的美軍控制了喀布爾機場，與他們長期敵對的塔利班分子則在外面街上巡邏，並開始實施許多人擔心的嚴苛、反美統治。

美國國防部發言人柯比（John Kirby ）說，陸戰隊得知，這名身分不明的嬰兒患病，需要救助。他對媒體表示：「家長要求陸戰隊員照顧嬰兒，因為孩子病了。所以那名越牆拉接嬰兒的隊員把孩子送到機場內的一所挪威醫院。醫護人員治療了孩子，並把孩子送回給父親。」柯比表示：「這是因為關懷嬰兒所做的同情之舉。」

每日郵報的報道也見證說，五角大樓發言人約翰-柯比在周五下午的新聞發布會上說，這名嬰兒只是被交給海軍陸戰隊接受治療，而不是像最初想象的那樣，被交給海軍陸戰隊去登機。嬰兒在機場的一家挪威野戰醫院接受治療後，海軍陸戰隊員將嬰兒送回父親身邊。

柯比稱，這名家長要求海軍陸戰隊員照看嬰兒，因為嬰兒生病了。你所看到的伸手過牆的海軍陸戰隊員，將其帶到了機場的一家挪威醫院。他們對孩子進行了治療，並將孩子交還給了孩子的父親。據柯比指出，“孩子被送回了他的父親身邊。我不知道他們現在在哪裡。顯然，我們有責任將孩子交還給父母。我不知道父母是誰，如果他們是SIV申請人。這是海軍陸戰隊員的一種人道的憐憫行為。”

法新社說，美國軍方還釋出其他一些經官方批準的照片，呈現軍人向那些想逃離阿富汗的群眾的孩子伸出援手。在其中一張照片中，一名軍人穿戴戰鬥裝備，懷裡抱着強褓中的嬰兒，像個新手父親一樣對嬰兒微笑，他的同袍戰友則站在一旁戒備。另一張照片里也有兩名女軍人抱着嬰孩寶寶。曾赴伊拉克參戰的共和黨籍聯邦眾議員梅傑（Peter Meijer）推文表示：「這就是我們必須成為的美國。」