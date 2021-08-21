在塔利班進入進喀布爾不到一周的時間裡，各國政府就開始考慮一個棘手的問題，那就是：何時以及是否應該承認這個伊斯蘭主義組織為阿富汗的合法統治力量。

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據美國之音今天報道稱，不會是我！誰會成為第一個承認塔利班的國家？

自1999年以來一直被聯合國安理會指定為恐怖組織的塔利班20多年來一直遭到國際社會的唾棄。上世紀90年代中期，當塔利班從蘇聯近10年失敗的阿富汗戰爭的廢墟中崛起並上台時，只有三個國家正式承認塔利班對阿富汗的控制——巴基斯坦、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。

在各國政府正在就承認塔利班組織的風險和好處進行辯論之際，他們不太可能急於做出決定，可能會等待其他國家政府先行一步。

美國國務院這個星期提到，阿富汗“尚未進行正式的權力移交”，它一直避免說華盛頓承認誰是執政者。

俄羅斯和中國等國家正在關注美國撤軍留下的地區安全真空，它們更有可能將塔利班視為擴大自身影響力的一個手段。

該報道引述國際危機組織的聯合國事務主任理查德·高文（Richard Gowan）說，“歸根結底，當[聯合國]安理會的西方成員專註於婦女權利等問題時，俄羅斯對地區安全和毒品貿易最感興趣，” 理查德·高文（Richard Gowan）稱，“中國和俄羅斯在與塔利班打交道時有充分的理由持務實的態度，考慮到他們當前的區域關切。”

8月16日，在塔利班佔領喀布爾一天後，俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·尼本齊亞(Vassily Nebenzia)在聯合國安理會舉行的緊急會議上說：“恐慌沒有用。”他表示，莫斯科大使館將繼續正常運作。這位俄羅斯特使說，“至於我們就塔利班採取的進一步官方措施，我們將根據具體的事態發展和塔利班的具體行動來決定。”

中國最近在北方城市天津接待了九名塔利班領導人，並在周四呼籲國際社會“鼓勵和引導”塔利班朝着積極的方向發展，而不是施加更大的壓力。

長期以來一直是該組織避風港的巴基斯坦說，它正在“積極努力”來推動阿富汗達成包容性的政治解決方案。

據美國之音說，西方國家也可以採取集體方式來解決承認的問題。下周，七國集團將開會討論阿富汗局勢的發展。領導人可能就塔利班必須達到的一系列標準達成一致，然後才會考慮外交上的接受。