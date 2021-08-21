阿富汗總統倉皇出逃時稱未帶分文

一名阿富汗前高官接受美國媒體採訪表示，總統加尼（Ashraf Ghani）8月15日逃亡時，除了身上一套衣服外，什麼都沒帶走。早前俄羅斯媒體指控加尼逃跑時攜帶多輛汽車滿載，直升飛機運載不下的現金。此消息遭到加尼本人否認與澄清。

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據中央社今天引述報道稱，阿富汗垮台官員指總統倉皇逃亡，除衣服一無所有。

數天前，在武裝組織塔利班接管阿富汗之際，失去政權的總統加尼也正要出逃。一名阿富汗前高官詳述加尼政府的末日，以及加尼和顧問群看到塔利班迅雷般控制喀布爾的震驚心情。

這名前官員接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，塔利班（Taliban）本月14日兵臨喀布爾城外，加尼毫無準備，15日逃亡時，除了身上一套衣服，其餘什麼都沒帶。這名前官員說，出逃前幾小時，加尼政府的高階成員在喀布爾見了一名與塔利班和蓋達（al-Qaeda）結盟的某組織重要成員，對方直接了當地說，加尼政府必須投降。

據這名前官員表示：“塔利班來到喀布爾前幾天，我們一直努力與美國達成協議，要（把權力）和平交給一個具包容性的政府，並讓加尼總統辭職。”

該前官員說，“當塔利班入城時，談判還在進行。塔利班從多處進入喀布爾，我們的情報單位解讀這是懷有敵意的行動。”該前官員稱，“我們一年多來收到的情資顯示，若（政權被塔利班）接管，總統會被殺害。”

這名前官員還說，阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）於15日上午北逃至龐吉夏河谷（Panjshir Valley）；總統府外傳出槍響不久後，許多人也跟着逃離。城裡的人驚慌失措，很多安全人員擅離職守。

據這名前官員稱，“我們當時的目標是挽救喀布爾和市民不受街頭戰事所累，這個目的維持住了，我們原先開始談判的協議如今在（阿富汗前行政長官）阿布杜拉（Abdullah Abdullah）及（前總統）卡爾紮伊（Hamid Karzai）手裡也仍在繼續。”這名前官員還說，加尼走得很匆忙，“他到了烏茲別克斯坦的特麥斯（Termez），在那裡待了一夜，然後轉往阿拉伯聯合酋長國。他沒帶錢，只有身上穿的衣服而已”。

中央社說，加尼逃亡他國，把人民留在塔利班統治之下，前途未卜，他為此飽受抨擊。先前有媒體指加尼攜帶巨款出逃，但他18日透過臉書影片出面否認，自稱是為了避免流血事件才離開阿富汗，還說他逃走時連鞋子都來不及換。