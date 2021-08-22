美國副總統哈里斯抵達新加坡

美國副總統哈里斯抵達新加坡進行正式訪問，新加坡外交部長維文到機場迎接。應李顯龍總理之邀訪新的哈里斯，將展開為期三天的訪問。訪問期間，她將與哈莉瑪總統會晤，以及和李總理會談並舉行聯合記者會。此後，美國副總統將訪問越南。正值美國從阿富汗撤軍，哈里斯亞洲行也引發全球關注。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天報道稱，前來新加坡進行正式訪問的美國副總統哈里斯（Kamala Harris）抵達新加坡。哈里斯乘坐的專機今天（8月22日）上午約11時抵達巴耶利峇空軍基地。

哈里斯下榻的香格里拉酒店外，警方已在安徒生路（Anderson Road）和柑林路（Orange Grove Road）設置路障，檢查來往車輛。

應李顯龍總理之邀訪新的哈里斯，將展開為期三天的訪問。訪問期間，她將與哈莉瑪總統會晤，以及和李總理會談並舉行聯合記者會。這是哈里斯首次以副總統身份出訪我國，她也是拜登政府今年執政以來到訪本區域的最高級別美國官員。

據越南官方的人民報今天報道稱，美國副總統卡馬拉∙哈里斯於華盛頓時間8月20日啟程訪問新加坡和越南。這是卡馬拉∙哈里斯以美國副總統資格第二次出國訪問。

據越通社說，美國副總統卡馬拉∙哈里斯從8月22日對新加坡進行為期3天的訪問，預計美國副總統將於23日與新加坡總理李顯龍舉行會談，並在24日發表有關兩國夥伴關係以及需要進一步深化合作的領域的重要講話。美國副總統卡馬拉∙哈里斯東南亞之行的下一站為越南。

據一位美國官員說，美副總統此訪聚焦討論的內容是全球醫療衛生問題、經濟夥伴關係以及地區安全性問題。

上個月，美國國防部長奧斯汀分別訪問新加坡、越南和菲律賓，成為拜登總統內閣中首位訪問東南亞的成員。

就美國副總統哈里斯亞洲新越兩國訪問，美國之音今天報道說，美國副總統卡馬拉·哈里斯星期五（8月20日）按計畫啟程前往新加坡和越南訪問。由於美國撤軍後阿富汗局勢的混亂，有些人認為，在這次訪問中，哈里斯必須回答盟友和夥伴對美國可信度的質疑。不過，另有分析人士指出，哈里斯的訪問固然具有挑戰性，但是，對美國來說，這也是一次極好的機會，哈里斯可以藉此向東南亞的盟友和夥伴強調美國對該地區的決心和承諾。